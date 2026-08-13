El uruguayo Federico Viñas anota en triunfo del Toluca que avanza en la Leagues Cup

Los otros dos goles del Toluca fueron de Alexis Vega, de penalti, y de Erick Gutiérrez; por Dallas marcó Petar Musa.

El local fue al frente desde el inicio y encontró rápida recompensa en un penalti sobre Viñas que cobró perfecto Alexis Vega al minuto ocho para el 1-0.

Dos minutos después, Dallas encontró el empate en un disparo lejano del brasileño Kaick que desvió su compañero, el croata Petar Musa, para vencer el lance del guardameta.

En tiempo agregado los Diablos Rojos marcaron el 2-1 en una jugada por derecha que terminó con centro al área que remató Viñas.

En la segunda mitad el Toluca selló la victoria por 3-1 al minuto 50 con un disparo de media distancia de Erick Gutiérrez.

En otro partido el León superó por 2-3 al Inter Miami con doblete del colombiano Daniel Arcila y un tanto de Juan Pablo Domínguez; por el equipo de la Florida marcó Daniel Pinter y el italiano Yannick Bright.

Lionel Messi entró en el segundo tiempo, aunque no pudo ayudar a su equipo a remontar.

Con la victoria, el León aseguró su clasificación a los cuartos de final del certamen. El Inter Miami está fuera.

También este día, el Monterrey derrotó por 2-1 al Nashville SC con tantos de Orbelín Pineda y del belga Hugo Cuypers; Ahmed Quasem marcó por el rival.

A pesar de su victoria los Rayados quedaron eliminados.

Más temprano el Orlando City igualó 2-2 con el San Luis en tiempo regular. En penaltis Orlando venció por 5-3; ambos equipos están fuera de los cuartos de final.

Y el San Diego FC superó por 3-2 al Puebla, los dos se quedaron sin opción de avanzar.

Cerrarán más tarde la jornada el duelo Los Angeles FC ante Querétaro y el juego Guadalajara contra Seattle Sounders; sin importar el resultado Querétaro y Chivas ya están eliminados.

La primera fase de la Leagues Cup concluirá este jueves con cinco partidos.

El América, que dirige el uruguayo Guillermo Almada, buscará vencer al Austin FC para amarrar su clasificación a cuartos de final. Algo que también intentará el Cruz Azul en su contienda contra el Chicago Fire.

En otros juegos el Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián Abreu, se medirá al Portland Timbers; el New York City jugará ante el Necaxa y el Philadelphia Union contenderá con el Santos Laguna.