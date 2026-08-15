Gustavo Gómez y Maurício anotan, pero Palmeiras cae ante Fluminense

En un duelo vibrante y repleto de emociones, disputado este sábado en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro, por la vigésima tercera fecha del Brasileirão 2026, Fluminense se impuso por 3-2 ante Palmeiras. Pese a la derrota sufrida por el conjunto paulista, el encuentro dejó una destacada actuación de los paraguayos del Verdão, con goles determinantes de Gustavo Gómez y Maurício Magalhães Prado.

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El compromiso comenzó con alta intensidad y con el cuadro visitante golpeando primero. A los 9 minutos de la etapa inicial, el capitán albirrojo Gustavo Gómez se elevó en el área rival para conectar de cabeza un centro preciso de tiro de esquina ejecutado por Joaquín Piquerez, marcando el 1-0 parcial y demostrando una vez más su jerarquía goleadora. Sin embargo, el Tricolor carioca —que contó con el debut de Marcão como director técnico interino— reaccionó antes del descanso gracias a una anotación de Hulk, a los 41 minutos.

🚨 GOOOL! Gustavo Gomez 🇵🇾!



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En el complemento, el partido mantuvo un ritmo vertiginoso con opciones en ambas porterías. Cuando el marcador se mantenía equilibrado, el cuerpo técnico del Palmeiras mandó a la cancha a Maurício Magalhães Prado, cuya variante rindió frutos inmediatos. A los 82 minutos, tras una asistencia previa de cabeza de José Manuel “Flaco” López, el volante conectó con precisión para vencer al arquero local y marcar el segundo tanto del equipo paulista, que en ese momento significaba la ventaja parcial.

🚨 GOOOL! Mauricio 🇵🇾!



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No obstante, la alegría visitante duró poco frente a la furiosa reacción final de los locales. Kevin Serna igualó las acciones a los 85 minutos, y en tiempo de recuperación (90+2′), el delantero argentino Germán Cano apareció para sentenciar el 3-2 definitivo a favor de Fluminense. Con este resultado, Palmeiras deja escapar puntos importantes fuera de casa en la lucha por la cima del campeonato brasileño.