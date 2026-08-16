Video: Juan José Giménez marca, pero Sport Huancayo cae goleado en la Liga de Perú

Giménez comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó a los 59 minutos, en reemplazo de Piero Magallanes. El atacante guaraní necesitó apenas tres minutos para hacerse sentir en el marcador y darle una esperanza al conjunto visitante.

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A los 62 minutos, el paraguayo aprovechó una asistencia del ecuatoriano Daniel Porozo y definió con precisión ante la salida del arquero Diego Enríquez, estableciendo el descuento parcial 2-1.

El tanto del jugador de 23 años significó una reacción momentánea para el “Rojo Matador”, que buscaba meterse nuevamente en partido después de quedar en desventaja.

Sin embargo, Sporting Cristal terminó imponiendo su superioridad y amplió nuevamente la diferencia para quedarse con una contundente victoria por 4-1. El conjunto celeste tuvo entre sus figuras a Michael Hoyos, autor de dos de los tantos del triunfo.

Para Giménez, el tanto representa una aparición indiv

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idual importante, ya que ingresó desde el banco y rápidamente consiguió marcar, aunque su anotación finalmente no alcanzó para evitar la caída de Sport Huancayo.

Así fue el gol de Giménez para el Sport Huancayo