¿Qué dijo el DT de Ipswich Town por la llegada de Julio Enciso?

Julio Enciso es nuevo futbolista de Ipswich Town. El atacante de 22 años fue presentado hoy por el club inglés, que en el regreso a la Premier League contrato nuevamente al canterano de Libertad, pero esta vez, de forma definitiva. Los Blues compraron el pase del delantero por unos 30.000.000 de euros, siendo el futbolista paraguayo más caro de la historia.

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Enciso retorna al Town luego de una primera etapa en 2024-2025: el ofensivo de la selección de Paraguay, que disputó el Mundial 2026, fichó a inicios de 2025 y disputó 13 partidos, anotando 2 goles y entregando 3 asistencias. Pero también, la vuelta del jugador está relacionada a la asunción de Gary O’Neil, quien fue entrenador del guaraní en Racing de Estrasburgo.

Gary O’Neil y la llegada de Julio Enciso al Ipswich Town

“Estamos encantados de traer a Julio al club de forma permanente”, comentó O’Neil en una entrevista publicada por el Ipswich. “Es un jugador joven capaz de crear algo de la nada y lo ha demostrado a lo largo de su carrera, incluso en el Mundial. Estamos encantados de tenerlo con nosotros y deseando verlo en el terreno de juego”, añadió el inglés.

Enciso fue dirigido por O’Neil desde el 7 de enero de este año, cuando el DT sustituyó a Liam Rosenior. En total, fueron 27 encuentros entre la Ligue 1, la Copa de Francia y la Conference League, alcanzando las semifinales de los últimos dos certámenes. Es más, la mejor versión del ex Brighton fue con el estratega londinense.

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La mejor versión de Julio Enciso en Racing fue con Gary O’Neil

“Los aficionados ya sabrán de lo que es capaz, tras su cesión la última vez que estuvimos en la Premier League, y por mi parte estoy encantado de volver a trabajar con él después de nuestra etapa juntos en Estrasburgo la temporada pasada”, finalizó sobre Enciso, quien marcó 9 de los 12 tantos con Racing de Estrasburgo en el ciclo de O’Neil.