Video: Arnaldo Castillo amarga al Colo Colo en Chile

En un dramático encuentro, celebrado en el Monumental David Arellano de Santiago de Chile, Colo Colo y O’Higgins igualaron el domingo 2-2, por la decimonovena ronda del campeonato chileno.

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Al minuto 46’, Bastián Yáñez marcó el tanto del conjunto visitante. El Cacique dio vuelta el marcador mediante las conversiones de Leandro Hernández y Javier Correa, a los 50’ y 77’, respectivamente.

Al 94, el esteño Arnaldo Castillo Benega aguó la fiesta del Cacique al marcar el 2-2 definitivo, en espectáculo vibrante.

👀⚽🇨🇱 Lo que dejó el duelo en el Monumental



Este es el compacto del 2-2 entre #ColoColo y O'Higgins, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 19 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Colo Colo lidera la competencia con 46 puntos, con 10 de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Universidad de Chile. El O’Higgins marcha en el puesto 11 entre 16 elencos, con 24 unidades.

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Después de militar en clubes de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), Castillo hizo íntegramente su carrera profesional en el balompié trasandino, en Universidad de Concepción, Naval, Arturo Fernández Vial, Iberia, Deportes Puerto Montt, nuevamente en Universidad de Concepción y O’Higgins.

O’Higgins, en el que se encuentra desde el 2023. Totaliza 125 presentaciones y 28 anotaciones. Su marca en 2026 es la mejor, con 15 tantos en 41 lances.