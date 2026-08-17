Video: Marabel amplía su cosecha goleadora en Sarmiento

Diez anotaciones en 23 partidos, la marca de Junior Osvaldo Marabel Jara en Sarmiento de Junín, que derrotó por 2-0 al Huracán, del compatriota Óscar Romero.

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Corría el minuto 30 del juego celebrado en el estadio Eva Perón de Junín hasta que el artillero guaraní de 28 años inclinó la balanza a favor del conjunto verde sobre el Globo.

ASÍ INICIÓ LA VICTORIA DE SARMIENTO: Mavilla remató cruzado, la pelota dio en el palo y el rebote le quedó a Marabel, quien marcó el 1-0 del Verde a Huracán en el #TorneoClausura. pic.twitter.com/ZnJngfqAEw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

La carrera profesional de Marabel se inició en el Deportivo Capiatá y prosiguió en Cerro Porteño, 12 de Octubre de Itauguá, Guaireña FC, General Caballero de Juan León Mallorquín, Unión de Santa Fe y Palestino de Chile.

Cumplidas cinco rondas del certamen de segundo semestre del vecino país, Sarmiento marcha en el cuarto lugar de la Serie B, con nueve puntos, con una campaña de tres victorias y dos derrotas. El líder de la zona es Argentinos Juniors, con 12 unidades.