El City ficha al marroquí Bouaddi por más de 100 millones de dólares

La de Ayyoub Bouaddi se trata de la venta más cara de un jugador de la Ligue 1 francesa hacia otro club extranjero.

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De una gran temporada con el Lille, y una de las sensaciones del Mundial con Marruecos, donde disputó cinco partidos (hasta caer en cuartos ante Francia), el joven de 18 años recala en el gigante de la Premier League y ve su carrera tomar otra dimensión.

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

“Para mí, el Manchester City es el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder llamarme jugador del City. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando duro para ser el mejor jugador que pueda ser y llegar a lo más alto en este deporte”, declaró el joven en un comunicado transmitido por el Manchester City.

Bouaddi es el quinto refuerzo de los Citizens para esta temporada, luego de las llegadas de Elliot Anderson, Gerónimo Rulli, Jeremy Monga y Pierce Charles.