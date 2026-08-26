Gustavo Gómez sigue batiendo récords y escala en la historia del Palmeiras

Con este nuevo triunfo, el defensor paraguayo llegó a las 116 victorias jugando como local vistiendo la camiseta del “Verdão”, una cifra que le permitió superar a su compañero Raphael Veiga (115) y trepar de manera directa al séptimo lugar de los jugadores con más partidos ganados en casa en la historia del club paulista.

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El apetito competitivo del zaguero guaraní no se detiene aquí. Su próximo objetivo en la mira es Marcos Aurélio Galeano, quien acumuló 117 triunfos en condición de local, una marca que el oriundo de San Juan Misiones está a un paso de alcanzar. En la cima de este prestigioso ranking histórico se encuentra Dudu, dueño de la marca absoluta con 144 alegrías ante su gente.

1️⃣1️⃣6️⃣ vitórias pro Capitão! 🫡💚



No jogo em que foi homenageado, Gustavo Gómez ultrapassou Raphael Veiga no ranking de palmeirenses com mais triunfos em nossa casa! 🏟️ pic.twitter.com/EmTnCoiADr — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 25, 2026

El dato no menor que ilusiona a todo el pueblo palmeirense es que ninguno de los futbolistas que se encuentran por encima de Gustavo Gómez en la tabla milita actualmente en el Palmeiras. Esto le otorga al defensor paraguayo una ventaja inmejorable para seguir escalando posiciones y convertirse en el dueño absoluto de este registro estadístico.

Con entrega, liderazgo y solidez defensiva, el caudillo paraguayo demuestra fin de semana tras fin de semana que su nombre ya está grabado con letras de oro en los libros de historia del gigante de Brasil, pero su voracidad lo lleva a superar marcas históricas prácticamente fecha tras fecha en el competitivo fútbol brasileño.