Las federaciones de la UEFA abordan en Mónaco levantar el boicot a las competiciones FIFA

Los miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA y 35 de sus federaciones, entre ellas la Española, reunidas en Mónaco con motivo del sorteo de la Liga de Campeones, abordarán no mantener el boicot, que afectaría a competiciones como el Mundial sub-20 femenino, que empezará el 5 de septiembre en Polonia, para defender la competición.

La UEFA decidió el pasado 30 de julio que ninguna selección europea participaría en competiciones de la FIFA hasta que la propuesta de Infantino se abandonara por completo y se dieran garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada, algo que la federación europea no ha recibido.

Pese al levantamiento del boicot, la UEFA mantiene su postura en contra de la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA en las elecciones del próximo 18 de marzo en Rabat. Algunas de sus federaciones ya se han pronunciado individualmente en este sentido y el organismo espera que otras lo hagan próximamente.

Además de la UEFA, que emitirá un comunicado tras la reunión de mañana, también se pronunció de forma unánime en contra de la idea de la FIFA la CONCACAF y sus 41 federaciones y la Confederación Asiática (AFC), aunque algunas de sus asociaciones como Catar no comparten la postura.

El proyecto de Infantino, sobre el que las confederaciones mantienen que no fueron consultadas, contemplaba crear una filial, FIFA Forward Enterprise (FFE) para captar inicialmente un capital de hasta 4.200 millones de dólares, con una valoración de 20.000 millones, mediante inversores a largo plazo con participaciones minoritarias.

La FIFA rechazó que el Mundial estuviera en venta y tampoco su gestión y aseguró que los fondos de FFE se repartirían a las federaciones mediante el programa FIFA Forward ya existente, que aumentaría de 8 millones de dólares por federación en el ciclo 2023-2026 a 20 millones en el de 2027-2030.