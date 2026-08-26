Presentados los nuevos balones oficiales de la Liga de Campeones masculina y femenina

El diseño de ambos esféricos rinde homenaje a "la dedicación, la ambición y el esfuerzo colectivo que hay detrás del éxito en lo más alto del fútbol europeo", informó la UEFA en un comunicado.

El balón de la Liga de Campeones masculina homenajea el "trabajo oculto" que define el éxito.

"Tomando como referencia la imagen de los jugadores entrenando en las frías y brumosas mañanas, el diseño transforma la niebla que se extiende por el campo de fútbol en una expresión visual de dedicación, ambición y logros", explicó la UEFA en su página web.

Por su parte, la versión para la Liga de Campeones femenina celebra "el imparable auge del fútbol femenino" y "da vida al 'Anillo de Luz' a través del característico anillo de 11 estrellas de la competición —una por cada jugadora sobre el terreno de juego—, creando un poderoso símbolo de unidad, trabajo en equipo y ambición colectiva", señala.

Este último incluye también sutiles detalles incorporados en los gráficos que rinden homenaje al himno del torneo femenino, vinculando el diseño con la rica tradición de la competición.