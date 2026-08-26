Todos contra el ultrafavorito Bayern Múnich en la Bundesliga

Los números en el fútbol alemán son apabullantes: el gigante bávaro ha sido el campeón de su liga en trece de las catorce últimas temporadas. Solo se le escapó la de 2023-2024, ganada por el Bayer Leverkusen que dirigía el español Xabi Alonso.

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En las dos últimas temporadas, el Bayern Múnich ha recuperado los mandos del torneo doméstico aunque ha quedado con cierto sabor amargo por no haber podido reconquistar el trono del fútbol europeo, ya que no gana la Liga de Campeones desde 2020, en plena pandemia.

La vida sigue igual

Por si alguien tenía dudas, la Supercopa de Alemania, el pasado fin de semana, confirmó que el Bayern no ha perdido su ambición y conquistó el trofeo al vencer 2-1 de visita a su gran rival, el Borussia Dortmund.

“Alguien puede pensar que nos faltará hambre por todo lo que ganamos el año pasado, pero no será así. No nos vamos a dormir y vamos a tratar de ganarlo todo”, prometió el entrenador Vincent Kompany tras ese partido.

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El héroe de la noche, con un gol y una asistencia, fue el francés Michael Olise, llamado a conformar de nuevo un tridente espectacular con el inglés Harry Kane y el colombiano Luis Díaz, que no marcaron en Dortmund pero dieron sobradas muestras de su olfato anotador el pasado curso.

El Bayern ha sumado además a su plantel al marroquí Ismael Saibari, que brilló con su selección en el Mundial 2026, y al alemán Nathaniel Brown.

¿Kanedependencia?

Kane, que con 32 años consiguió 61 goles para el Bayern en la pasada campaña entre todas las competiciones, fue elegido el pasado domingo como Futbolista del año 2026 en Alemania por parte de los 695 miembros de la Asociación de Periodistas Deportivos de ese país.

Después de la Supercopa, Kane habló con los periodistas, incluida la AFP, y consideró que el Bayern había “enviado un mensaje” claro sobre su motivación ante la nueva temporada. Entonces fijó como meta revalidar la hegemonía en Alemania y conquistar la Liga de Campeones de Europa, donde el gigante bávaro se quedó en semifinales el pasado mayo.

“Seguimos presionando e intentándolo, a ver cómo de lejos llegamos. Nuestro objetivo es seguir dominando también en Alemania y ganar aquí es una declaración de intenciones”, afirmó el atacante inglés.

Nuevas caras en los rivales

Para tratar de impedir una nueva Bundesliga en forma de monólogo del Bayern, el Borussia Dortmund se ha reforzado, especialmente con jóvenes de gran potencial.

Ha traído al mediocampista griego Giannis Konstantelias, de 23 años, y a los “teenagers” Konstantinos Karetsas, también griego, y Joane Gadou, francés.

Incluyendo también al mediocampista neerlandés Joey Veerman, el Dortmund ha invertido 110 millones de euros (128 millones de dólares) en el mercado.

“Para conseguir ganarles, tenemos que jugar por encima de nuestras capacidades, diría. Y que el Bayern Múnich juegue por debajo de las suyas”, señaló su entrenador, Niko Kovac, que ganó la Bundesliga con el Bayern en la temporada 2018-2019.

Entre los otros aspirantes a los puestos de arriba de la tabla, las principales novedades para Bayer Leverkusen y Leipzig estarán en sus banquillos, con las llegadas como nuevos entrenadores del español Carles Martínez Novell y del argentino Martín Demichelis, respectivamente.

El Leipzig tiene que lidiar con la pérdida de su estrella, el extremo marfileño Yan Diomandé, traspasado al Real Madrid.