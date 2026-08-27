Colombia jugará partidos preparatorios al Mundial Femenino ante Australia en noviembre

"El primer partido de la serie se disputará en el GIO Stadium de Canberra el sábado 28 de noviembre (...) mientras que la sede del segundo encuentro será anunciada próximamente", detalló la FCF en un comunicado.

El del 28 de noviembre será el segundo partido entre ambos equipos tras el disputado el 26 de febrero pasado en Estados Unidos por el torneo amistoso She Believes Cup, en el que las suramericanas se impusieron por 2-1 con anotaciones de las delanteras Wendy Bonilla y Catalina Usme.

"Actualmente, ambos equipos buscarán dejar una buena impresión y tomar impulso de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027", agrega la información.

Las colombianas llegan motivadas a este amistoso tras haber conseguido su clasificación al Mundial en junio pasado al ganar invictas la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con 20 puntos, dos más que Argentina, que fue segunda.

Las australianas, entre tanto, clasificaron a la Copa del Mundo tras ser subcampeonas de la Copa Asiática Femenina al perder la final por 1-0 contra Japón.