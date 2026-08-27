De la Espriella se reúne en Barranquilla con el presidente de la Conmebol

"Un honor visitar al presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso (donde está la sede del nuevo Gobierno). Trabajamos en conjunto en vistas a la Final de la Conmebol Sudamericana en Barranquilla y los desafíos que se vienen. ¡Muy agradecido con la cálida bienvenida!", expresó Domínguez en la red social X.

El encuentro -al que también asistió el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún- ocurrió después de que Domínguez visitara las obras del estadio Metropolitano, que acogerá la final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre.

"¡El Metropolitano de Barranquilla está quedando hermoso! Recorrimos las obras del estadio que se prepara para recibir la gran final de la Conmebol Sudamericana", expresó Domínguez, quien fue acompañado en el recorrido por Jesurún; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez.

La ampliación del estadio, inaugurado en 1986 y que lleva el nombre de Meléndez, exjugador y exentrenador del Junior de Barranquilla, comenzó el pasado 23 de julio con la instalación de la última grada de la nueva tribuna, y la FCF tiene previsto que finalice antes de la final de la segunda competición de clubes más importante de Sudamérica.

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos los enfrentamientos de los cuartos de final, cuyos partidos de ida se jugarán entre el 8 y 10 de septiembre, mientras que los partidos de vuelta se disputarán la semana siguiente para definir a los cuatro clasificados a las semifinales.