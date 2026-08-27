El Aston Villa incorpora a Goretzka como agente libre

Goretzka, de 31 años, aportará un punto de experiencia al Aston Villa después de disputar 312 partidos con el Bayern, con quienes ganó siete Bundesligas y una Liga de Campeones.

El alemán es el séptimo fichaje de los de Birmingham en este mercado invernal, pero no el último ya que en los próximos días se anunciará el traspaso de Nico Jackson, procedente del Chelsea, por el que pagarán 75 millones de euros.

Ha sido una mercado veraniego muy movido para la dirección deportiva de Roberto Olabe, que ha tenido que dejar ir a jugadores clave en la conquista de la Europa League como Morgan Rogers, Youri Tielemans, Lucas Digne y Ezri Konsa, además de que se espera que Emiliano 'Dibu' Martínez ultime su salida antes del cierre de mercado.

La llegada de Goretzka cubre, además, la baja de Amadou Onana, que se lesionó el ligamento cruzado en el pasado Mundial y no podrá volver hasta 2027.