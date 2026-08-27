El campeón América, de la brasileña Geyse, expone su paso perfecto ante el Tijuana

Dirigidas por el español Ángel Villacampa, las azulcremas suman cuatro triunfos en cuatro salidas con 25 goles a favor y uno en contra, lo cual tiene al equipo en el primer lugar del grupo B.

Geyse, con ocho goles que la sitúan en el primer lugar de las anotadoras; su compatriota Priscila y la venezolana Gabiela García, con tres cada una; además de la campeona mundial española Irene Guerrero encabezarán el ataque de las Águilas, en la quinta jornada del campeonato.

Tijuana, con una victoria y tres derrotas, buscará sacar provecho de su condición de local para tratar de detener al impetuoso rival y hacerle daño con un ataque comandado por la turca Kader Hancar, con un promedio de un gol por partido.

El Tigres UANL, puntero de la llave A, también con paso perfecto, expondrá su invicto el sábado ante el Pachuca de la goleadora Charlyn Corral, Pichichi' en España en el 2018.

Será un duelo de difícil pronóstico, en el que las Amazonas del estratega español Pedro Martínez son favoritas en casa, siempre que no subestime a un oponente con ataque potente, con Corral y las brasileñas Eudimilla de Souza y Aline Gomes.

La jornada comenzará mañana, cuando el Toluca recibirá al León, en busca de tres puntos que, de ganar, colocarían al equipo en el primer lugar del grupo, en espera de lo que haga Tigres ante las Tuzas.

En los otros partidos, en la jornada sabatina el Monterrey, de la española Lucía García, visitará al Querétaro y Cruz Azul al Juárez; el domingo jugarán Puebla-Necaxa, San Luis-Atlas y Guadalajara-Pumas UNAM y el lunes, el Santos Laguna recibirá al Atlante.

- Partidos de la quinta jornada del Apertura del fútbol femenino de México.

Sábado 29.08: Querétaro-Monterrey, Tigres UANL-Pachuca y Juárez FC-Cruz Azul.

Domingo 30.08: Puebla-Necaxa, América-Tijuana, San Luis-Atlas y Guadalajara-Pumas UNAM.