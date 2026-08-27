El colombiano Luis Suárez, envuelto en rumores sobre salida, podría repetir como titular

Suárez -el máximo goleador de la pasada edición del campeonato- fue titular en la última ronda tras la lesión del griego Fotis Ioannidis y anotó su primer tanto de la temporada en la victoria sobre el Alverca (3-1).

El 'cafetero', que se incorporó más tarde a la pretemporada tras disputar el Mundial, está comenzando desde el banquillo después de un año en el que acumuló muchos minutos tanto con el Sporting como con la selección de Colombia, pero su actuación en el partido anterior dejó entrever que ya está cerca del nivel que mostró el curso pasado.

Su suplencia ha coincidido, además, con los rumores que le situaron, primero, en la órbita del Barcelona y, en los últimos días, como posible refuerzo del Nottingham Forest inglés.

Con Ioannidis recuperado, el técnico del Rui Borges tendrá una difícil decisión por delante, ya que el heleno se ha mostrado eficaz, con dos goles y dos asistencias.

Quien tendrá una elección más fácil es el entrenador del campeón Oporto, Francesco Farioli, que el sábado contará con los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz como pilares ante el recién ascendido Académico de Viseu.

Con el delantero y compatriota Samu Aghehowa aún lesionado, Veiga y Sainz anotaron los tantos blanquiazules frente al Arouca (2-0).

Veiga, mediocampista gallego, ya suma dos dianas y una asistencia, mientras que el extremo vasco Sainz volvió a marcar después de estar sin anotar desde diciembre y lleva dos jornadas viendo puerta.

El campeón será el favorito frente al Académico, pero deberá actuar con cautela ante un equipo que en esta Liga ya le ha arrancado un empate al Benfica.

Precisamente, el Benfica, cuyo partido de la jornada pasada se pospuso por su participación en la Liga Europa, regresará al campeonato el lunes, frente al Estoril, tras su goleada al Casa Pia (0-7).

La puntería del griego Vangelis Pavlidis, autor de un triplete en ese partido, y el buen momento del argentino Gianluca Prestianni, quien también anotó, serán las armas del técnico Marco Silva para perforar la portería del Estoril, defendida por el madrileño y ex del Betis Joel Robles.

Esta ronda también tendrá uno de los duelos más intensos del fútbol portugués: el derbi de Minho (región fronteriza con Galicia) entre el Braga del entrenador mallorquín Carlos Vicens y el Vitória de Guimarães.

Partidos de la cuarta jornada de la Liga Portugal: