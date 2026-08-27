El Espanyol incorpora al extremo Bryan Zaragoza cedido con opción de compra

El club blanquiazul y el Bayern de Múnich alemán, propietario del futbolista, han sellado el acuerdo en las últimas horas. Atar un extremo era una de las prioridades de la dirección general deportiva del Espanyol, liderada por Ramón Rodríguez 'Monchi', en este mercado de fichajes de verano.

Bryan Zaragoza, nacido en Málaga hace 24 años, disputó en la temporada 2025-26 19 partidos con el Celta y otros cuatro con la Roma, en la Serie A italiana. Su posición natural es la banda izquierda, pero puede actuar por los dos extremos del ataque, perfil que buscaba el entrenador blanquiazul, Manolo González.

En esta nueva etapa profesional en el RCDE Stadium, el futbolista, que dio el salto a Primera con el Granada en la campaña 2021-22, confía en lograr la estabilidad. El atacante encadenó cesiones a Osasuna, Celta y Roma desde que fichó por el Bayern en diciembre de 2023, por 13 millones.

Bryan Zaragoza ha pasado este mismo jueves, con éxito, la revisión médica habitual como nuevo jugador blanquiazul. La presentación, según ha indicado el club, será el próximo jueves 3 de septiembre a las 13:00 horas, en el RCDE Stadium.

El futbolista andaluz se convierte, de esta forma, en el sexto fichaje del verano blanquiazul después de las llegadas del lateral neerlandés Quilindschy Hartman; los centrocampistas Àlex Calatrava y Gabriel Moscardo, brasileño; y los centrales Unai Núñez y Vanja Drkusic, esloveno.