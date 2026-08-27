El Olimpia busca consolidar el liderato en Honduras a expensas del Estrella Roja

Los 'Leones' del Olimpia comandan la tabla con diez puntos tras registrar tres triunfos y un empate, seguidos por el Real España, el Marathón y el Olancho, con ocho.

El Olimpia, el equipo más laureado de Honduras con 40 títulos, visitará el domingo al Estrella Roja, club que en el presente torneo ascendió a la primera división bajo la dirección técnica del hondureño nacionalizado guatemalteco Óscar Isaula.

La jornada comenzará este viernes con el duelo entre Juticalpa y Universidad Pedagógica, dirigido por Salomón Nazar, otrora portero de la selección hondureña y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El Juticalpa ocupa el último lugar, sin puntos, mientras que los universitarios son décimos, con dos unidades.

El primer partido del sábado lo disputarán Génesis y Marathón, que el miércoles selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf al golear por 3-0 al Real Estelí nicaragüense.

El Génesis, del entrenador portugués Fernando Mira, es sexto con siete enteros, mientras que el Marathón, que tiene al argentino Silvio Rudman como entrenador, es tercero.

El Platense, undécimo con un punto, recibirá al Independiente, equipo invitado por la Liga Nacional para disputar el campeonato y que ocupa la octava posición con cinco unidades.

La jornada sabatina se completará en Tegucigalpa, donde el Motagua, que tiene al español Javier López como timonel, recibirá al Olancho.

El Motagua, uno de los mejores equipos de Honduras y acostumbrado a figurar en los primeros lugares de la tabla, ahora es séptimo con seis puntos, mientras que el Olancho está en la cuarta casilla.

El domingo, el Real España, comandado por el costarricense Jeaustin Campos, será el anfitrión del Choloma, del técnico argentino Héctor Vargas.

El Real España buscará una victoria ante el Choloma que le permita asaltar el liderato si el Olimpia tropieza ante el Estrella Roja, o al menos mantenerse al acecho del primer lugar al cierre de la quinta jornada.