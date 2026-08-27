El Unión Berlín ficha al central germano-turco Felix Uduokhai

Udoukhai vuelve tras su contratación por el equipo de la capital alemana a la Bundesliga, competición en la que este zaguero zurdo "fue uno de los defensores centrales más regulares", según destacó el Unión Berlín en un comunicado.

Udoukhai ha sido jugador, entre otros equipos alemanes, del Augsburgo y del Wolfsburgo.

"Felix trae un perfil que no es fácil de encontrar en el mercado. Es fuerte en los duelos, tiene un buen desarrollo del juego y conoce las exigencias de alto nivel de muchos años en la Bundesliga", explicó el director deportivo del Unión Berlín, Horst Held

"Estamos convencidos de que dará un impulso importante a nuestra defensa", abundó.

El jugador manifestó que este cambio llega para él en "el momento adecuado" y tras haber "echado de menos la Bundesliga".

"Quería ser parte de un club ambicioso", dijo Udoukhai tras anunciarse su contratación el zaguero, que ha pasado por las categorías inferiores sub-19, sub-20 y sub-21 de la selección de Alemania de fútbol.

La pasada campaña, el Unión Berlín quedó 11º, con 39 puntos, lejos de los 89 que le dieron al Bayern de Múnich su 35º título liguero.