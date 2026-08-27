Exequiel Palacios será compañero de Julio Enciso en el Ipswich Town

El campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022 aterriza en Portman Road para estampar su firma en un contrato de cuatro temporadas. Con esta incorporación, el Ipswich supera la barrera de los 200 millones de euros invertidos en un total de once fichajes durante este verano, ratificando su firme intención de afianzarse en la máxima categoría del fútbol inglés tras un prometedor arranque de campaña en el que vencieron por 2-1 al Sunderland.

Lea más: Julio Enciso brilla y guía al Ipswich Town en el estreno de la Premier League

Palacios pone fin de este modo a su etapa en el fútbol alemán después de seis años en las filas del Bayer Leverkusen, periodo en el que disputó 186 partidos oficiales, firmó 15 goles y repartió 16 asistencias. “Estoy encantado de haber fichado por el Ipswich Town. Este es un club con una gran ambición y tengo muchas ganas de jugar en Inglaterra y de competir contra algunos de los mejores clubes y mejores futbolistas del mundo”, declaró el volante argentino en sus primeras palabras a los medios oficiales de la institución.