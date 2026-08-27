Flick apuesta por Gordon y Cubarsí de titulares; Johaneko entra por Yuri en el Athletic

Gordon ve así recompensado su partido ante el Elche (0-5), en el que el inglés, que ingresó al terreno de juego en el minuto 65, repartió dos asistencias.

Por su parte Pau Cubarsí se estrenará esta temporada y formará pareja en el eje de la zaga junto a Gerard Martín, ya habitual la temporada pasada.

En el conjunto vasco, revolución del técnico alemán, que después de la derrota en el estreno liguero ante el Sevilla (1-3), introduce hasta cinco cambios. Hugo Rincón ocupará el carril diestro en lugar de Jesús Areso, Aymeric Laporte entra al eje de la zaga y Johaneko Louis-Jean ocupará el carril zurdo después de que Apelación le mantenga la sanción a Yuri.

Mikel Jauregizar acompañará a Peio Canales en el doble pivote y Nico Williams, suplente ante el cuadro andaluz, partirá de titular desde la banda izquierda.

Barcelona: Joan García; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Bernal, Fermín, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Athletic Club: Unai Simón; Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko; Jauregizar, Canales; Williams, Sancet, Williams Jr.; Guruzeta.