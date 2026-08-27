Fútbol Internacional
27 de agosto de 2026 a la - 15:15

Flick apuesta por Gordon y Cubarsí de titulares; Johaneko entra por Yuri en el Athletic

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Barcelona, 27 ago (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, apuesta por colocar al inglés Anthony Gordon en ataque junto a Lamine Yamal y Raphael Dias 'Raphinha', así como el central Pau Cubarsí que jugará sus primeros minutos esta temporada para recibir a un Athletic Club en el que su entrenador Edin Terzic coloca al canterano Johaneko Louis-Jean para sustituir al sancionado Yuri Berchiche.

Por EFE

Gordon ve así recompensado su partido ante el Elche (0-5), en el que el inglés, que ingresó al terreno de juego en el minuto 65, repartió dos asistencias.

Por su parte Pau Cubarsí se estrenará esta temporada y formará pareja en el eje de la zaga junto a Gerard Martín, ya habitual la temporada pasada.

En el conjunto vasco, revolución del técnico alemán, que después de la derrota en el estreno liguero ante el Sevilla (1-3), introduce hasta cinco cambios. Hugo Rincón ocupará el carril diestro en lugar de Jesús Areso, Aymeric Laporte entra al eje de la zaga y Johaneko Louis-Jean ocupará el carril zurdo después de que Apelación le mantenga la sanción a Yuri.

Mikel Jauregizar acompañará a Peio Canales en el doble pivote y Nico Williams, suplente ante el cuadro andaluz, partirá de titular desde la banda izquierda.

Barcelona: Joan García; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Bernal, Fermín, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Athletic Club: Unai Simón; Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko; Jauregizar, Canales; Williams, Sancet, Williams Jr.; Guruzeta.