Gil Marín asegura que Julián Álvarez “está realmente mal” y fulmina la opción del Barça

“Julián está realmente mal, porque hay personas que se han encargado de engañarle, de confundirle”, aseguró Gil Marín ante los micrófonos de Movistar+.

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El directivo rojiblanco admitió que el delantero argentino atraviesa un momento sumamente delicado, marcando distancia con los movimientos externos que han desestabilizado al atacante en los últimos días.

“De verdad que lo lamento porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista, completamente confundido”, explicó, reconociendo que el jugador está “pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional”.

"Julián está realmente mal. Hay personas que se han encargado de engañarle. Lo lamento muchísimo por él."



👤 Gil Marín, con @m_marchante sobre el futuro del argentino.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/a5M6y08ni0 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 27, 2026

Muro inquebrantable frente al Camp Nou

Pese a que el club no descarta escenarios futuros de salida si la situación se volviera insostenible, Gil Marín fue tajante al descartar cualquier negociación con el conjunto azulgrana, una postura que este jueves por la mañana recibió el respaldo unánime del consejo de administración rojiblanco.

“La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto”, sentenció, cargando duramente contra la falta de ética institucional tras las recientes declaraciones de Joan Laporta.

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"Nos repugna la falsedad, la falsa de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto"



👤 Gil Marín, sobre las declaraciones de Joan Laporta.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/uKf0d2jKoP — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 27, 2026

Para despejar cualquier duda sobre su palabra, remató: “Llevo treinta y tantos años en el fútbol, mi palabra es de las pocas cosas que tengo y estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona, con total seguridad”.

La réplica azulgrana no se hace esperar

La respuesta del bando culé llegó en voz del vicepresidente del área deportiva, Rafa Yuste, quien también atendió a Movistar+ desde el Principado para calificar la postura de la entidad madrileña como una provocación. “Estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja”, advirtió Yuste, defendiendo la rectitud de la directiva catalana al asegurar que “en nuestra conciencia nunca cabe hacer las cosas fuera de lo que rigen los parámetros deportivos y profesionales de un club”.