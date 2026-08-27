La UEFA pide a los árbitros "cero errores" en las intervenciones del VAR

"Queremos que sean firmes, el VAR es un gran proyecto, pero queremos a los árbitros en el centro tomando decisiones, no queremos el VAR rearbitrando, ni árbitros esperando al VAR. Queremos evidencias claras y errores claros para la intervención del VAR. No nos gustan las situaciones microscópicas", afirmó.

Rosetti presentó las novedades arbitrales de la presente temporada, que ya ha trasladado a jugadores, entrenadores y clubes, con el objetivo de "unificar sus competiciones en el campo y fuera en el VAR" e insistir en la necesidad de que haya "consistencia en cómo se toman las decisiones".

Entre ellas se refirió a los cambios en las reglas de juego, como la sanción por pérdidas de tiempo durante las sustituciones si los jugadores tardan más de 10 segundos en salir del campo, además de los casos de lesiones y para la reanudación del juego tras los goles.

También explicó que a diferencia de lo aplicado en el Mundial en Europa no se mostrará tarjeta roja cuando un jugador se cubra la boca para decir algo a un contrario y que el árbitro podrá sacar amarilla si lo considera un comportamiento antideportivo, que podría desembocar después en una acción disciplinaria.

"Hemos visto a jugadores pidiendo la roja solo porque un rival se tapa la boca y eso no nos gusta", dijo, tras recordar que el VAR intervendrá en caso de que haya un error de identidad en una segunda amarilla. "Estoy seguro de que veremos pocas intervenciones por errores de identificación en nuestras competiciones", añadió.

Indicó además que a partir de ahora cuando haya un toque de balón con la mano en el área después de un saque se sancionará penalti, independientemente de si se pretende poner el balón en juego, en alusión a lo ocurrido en la última Liga de Campeones de entre el Barcelona y el Atlético de Madrid con Pubill y Musso.

Rosetti añadió que también han pedido a los árbitros que sean estrictos para que se cumpla la norma de que únicamente el capitán de cada equipo pueda hablar con él. "No nos gusta que rodeen al árbitro y el que se aproxime al árbitro será amonestado", concluyó.