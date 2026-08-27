La UEFA suspende provisionalmente su boicot a las competiciones de la FIFA

"Esta postura se mantendrá bajo revisión constante y podrá ser reconsiderada de inmediato si las circunstancias así lo exigen", explicó en un comunicado tras una reunión de sus federaciones celebrada en Mónaco.

El cambio de posición de la UEFA se debe a que la FIFA ha confirmado por escrito a el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) ha sido "retirado de forma irrevocable y permanente" y que "no volverá a aparecer bajo ninguna otra forma, estructura, nombre o formato", como le había exigido.

"Aunque se ha resuelto la cuestión inmediata de la participación, la crisis de fondo persiste. El abandono de FFE no borra el engaño, la intimidación y el abuso de poder que lo hicieron posible, ni tampoco restaura la confianza perdida", aseguró.

La UEFA explicó que las federaciones presentes han pedido por unanimidad al presidente y a su administración "que agoten todas las vías institucionales, políticas y legales necesarias para garantizar una reforma fundamental, restablecer límites adecuados a la autoridad presidencial y asegurar que la FIFA vuelva a gobernarse como una institución, y no en torno a un solo individuo".

"El primer paso debe ser una revisión externa genuinamente independiente de FIFA Forward Enterprise, con acceso total a todos los documentos, comunicaciones y registros de toma de decisiones pertinentes. La FIFA no puede investigarse a sí misma y esperar que la comunidad futbolística acepte sus conclusiones sin más", añadió.

Después de comunicar que ha solicitado a un tribunal de Florida (EEUU) que le autorice recopilar información sobre el proyecto con la intención de emprender acciones penales, la UEFA reiteró que "la confianza requerida para ejercer el cargo de presidente de la FIFA se ha roto y no puede restablecerse retirando una propuesta, ofreciendo garantías o prometiendo reformas a posteriori".

El organismo defendió que "el fútbol mundial necesita ahora un nuevo liderazgo capaz de reconstruir esa confianza" e indicó que seguirá trabajando con las confederaciones, las asociaciones miembro y la comunidad futbolística en general —incluidos aficionados, jugadores, clubes y ligas, entre otros— para dar forma al futuro de la FIFA.

"Si, a pesar de todo, el actual presidente de la FIFA busca un nuevo mandato, la UEFA unirá fuerzas con sus confederaciones asociadas para garantizar que se ofrezca a las asociaciones miembro una alternativa creíble, comprometida con la integridad, la rendición de cuentas, el desarrollo y un cambio institucional auténtico", agregó.

La UEFA subrayó que "no se trata de elegir entre la buena gobernanza y el desarrollo del fútbol, ni de que Europa busque un mayor poder dentro de la FIFA", sino de "garantizar que ninguna parte del fútbol mundial —grande o pequeña, los que tienen más y los que tienen menos— dependa del poder de un solo individuo".

"La FIFA tiene la responsabilidad fundamental de apoyar a cada asociación miembro, y esta responsabilidad debe fortalecerse, no debilitarse. Sin embargo, el desarrollo es una obligación institucional —no un favor presidencial— y ninguna asociación miembro debería verse jamás en la posición de elegir entre los recursos a los que tiene derecho y la libertad de ejercer su propio criterio", apuntó.

La UEFA recaldó que su "postura sigue siendo inequívoca" y que ninguna competición "ya sea la Copa del Mundo o un torneo Sub-15, las competiciones de la FIFA no están en venta, como tampoco lo está la gobernanza de nuestro deporte".

" Del mismo modo, los recursos destinados al desarrollo por parte de la FIFA nunca deben convertirse en instrumentos de influencia personal o política. Pertenecen al fútbol mundial y deben ser protegidos mediante normas transparentes u objetivas. La FIFA debe volver a ser gobernada como una institución al servicio del fútbol, y no operar como un instrumento de poder individual", concluyó.