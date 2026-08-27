Luis Enrique dice que "Barcola es aún jugador del PSG" y aclara por qué descartó a Dembélé

Asimismo, en la conferencia previa a la segunda jornada de Liga ante el Lille, el exseleccionador español intentó aclarar por qué se ha pactado un descanso con el Balón de Oro de 2025 Ousmane Dembélé, descartando que haya habido un problema de vestuario, como apuntaron algunos medios.

"Bradley Barcola es todavía jugador del PSG", dijo, categórico, Luis Enrique, sobre el jugador con el que contó para ganar las dos últimas Ligas de Campeones con el PSG.

Sobre Dembélé, el entrenador se confesó "un gran admirador" del delantero.

"Es un jugador esencial para nosotros -añadió-. Hizo un gran esfuerzo durante sus vacaciones para estar presente en las dos Supercopas (victoria por 2-1 ante el Aston Villa en la Supercopa de Europa y derrota por 1-0 ante el Lens en el Trofeo de Campeones)".

En el empate liguero ante el Rennes (2-2), Luis Enrique cambió en el descanso a Dembélé, tras una primera parte que no agradó al técnico asturiano.

El extremo francés pactó un tiempo de descanso de una semana, por lo que no está convocado para el choque ante el Lille de Davide Ancelotti.

"Tomó una buena decisión esta semana, y habrá que hacer lo mismo durante toda la temporada con otros jugadores. Cuando consideramos que un jugador no ha jugado bien o que hay otras soluciones, hay que aceptarlo. Nada más. Los jugadores están acostumbrados a mi método", añadió.