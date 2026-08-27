Fútbol Internacional
27 de agosto de 2026 a la - 13:30

Marquinhos, primer ganador del Premio al Respeto de la UEFA

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Mónaco, 27 ago (EFE).- El brasileño Marquinhos, capitán del París Saint-Germain, fue distinguido este jueves como el primer ganador del Premio al Respeto de la UEFA por consolar a su compatriota Gabriel Magalhães después de que el defensa del Arsenal fallara el penalti decisivo en la última final de la Liga de Campeones.

Por EFE

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, recogió el galardón en nombre de Marquinhos durante la ceremonia del sorteo de la fase liga de la Liga de Campeones 2026/27, celebrada en el Foro Grimaldi de Mónaco.

El reconocimiento premió el gesto del central brasileño tras la final que el conjunto francés ganó al Arsenal en Budapest. El encuentro acabó 1-1 después de la prórroga y el PSG se impuso por 4-3 en la tanda de penaltis. Gabriel lanzó por encima del larguero el último intento del equipo inglés y Marquinhos, antes de sumarse a la celebración de sus compañeros, se acercó a abrazarlo y consolarlo.

“Es un líder fantástico y una persona espectacular. El fútbol no consiste solo en ganar. También es dedicación, disciplina y, sobre todo, respeto. Eso es lo que intentamos construir en nuestro club”, afirmó Al-Khelaïfi.

El dirigente catarí, que recordó que Marquinhos llegó al PSG con 18 años, mostró el orgullo del club por su capitán: “Es el mejor capitán que se puede tener. Fue muy importante desde que llegó y todavía lo es hoy. Estamos muy orgullosos de él y de que sea el primer ganador de este prestigioso premio”.

Marquinhos, que no acudió a la ceremonia, intervino a través de un vídeo para agradecer el reconocimiento: “Quiero dar las gracias a todo el mundo por este trofeo. Me hace muy feliz. El juego limpio es muy necesario tanto en el fútbol como en la vida diaria. Estoy muy contento y es un honor recibir este premio”.