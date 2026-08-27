Marquinhos, primer ganador del Premio al Respeto de la UEFA

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, recogió el galardón en nombre de Marquinhos durante la ceremonia del sorteo de la fase liga de la Liga de Campeones 2026/27, celebrada en el Foro Grimaldi de Mónaco.

El reconocimiento premió el gesto del central brasileño tras la final que el conjunto francés ganó al Arsenal en Budapest. El encuentro acabó 1-1 después de la prórroga y el PSG se impuso por 4-3 en la tanda de penaltis. Gabriel lanzó por encima del larguero el último intento del equipo inglés y Marquinhos, antes de sumarse a la celebración de sus compañeros, se acercó a abrazarlo y consolarlo.

“Es un líder fantástico y una persona espectacular. El fútbol no consiste solo en ganar. También es dedicación, disciplina y, sobre todo, respeto. Eso es lo que intentamos construir en nuestro club”, afirmó Al-Khelaïfi.

El dirigente catarí, que recordó que Marquinhos llegó al PSG con 18 años, mostró el orgullo del club por su capitán: “Es el mejor capitán que se puede tener. Fue muy importante desde que llegó y todavía lo es hoy. Estamos muy orgullosos de él y de que sea el primer ganador de este prestigioso premio”.

Marquinhos, que no acudió a la ceremonia, intervino a través de un vídeo para agradecer el reconocimiento: “Quiero dar las gracias a todo el mundo por este trofeo. Me hace muy feliz. El juego limpio es muy necesario tanto en el fútbol como en la vida diaria. Estoy muy contento y es un honor recibir este premio”.