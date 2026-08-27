Thierry Henry recibe el Premio Presidente de la UEFA: “Aquí se cierra el círculo”

“Quiero agradecer al presidente este trofeo y que haya pensado en mí. Recibo este reconocimiento justo donde empecé, aquí en Mónaco. Es una forma de cerrar el círculo. Muchas gracias”, declaró Henry después de recibir el galardón de manos del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

El máximo dirigente del organismo europeo destacó tanto la carrera deportiva del exdelantero del Mónaco, Arsenal y Barcelona como su compromiso contra la discriminación y su colaboración con diferentes causas sociales y benéficas.

“No le conocía personalmente. Le veía como un delantero de sangre fría sobre el terreno de juego, pero después comprobé que nunca dudó en alzar la voz contra la discriminación y que hizo muchas cosas por causas sociales y benéficas”, afirmó Ceferin.

“Llamé a un amigo y le pregunté qué tipo de persona era Thierry Henry. Me respondió que era alguien muy cálido y una persona excelente. También me dijo que era francés. Todavía no sé qué significa eso”, bromeó antes de dirigirse al homenajeado: “Cuando te conocí, comprendí que merecías este premio. No solo fuiste un jugador increíble, también eres una persona increíble”, agregó.

El Premio Presidente de la UEFA, concedido anualmente desde 1998, reconoce los logros excepcionales, la excelencia profesional y las cualidades personales de figuras cuyo impacto trascendió el terreno de juego.

Preguntado por el mejor momento de su carrera, Henry evitó escoger un partido o un título y resaltó la importancia de la fortaleza mental.

“Elegiría el poder de la mente. Puede ser tu medicina y también tu propio veneno. Tanto dentro como fuera del campo fue algo con lo que sufrí hasta que aprendí a dominar la situación. Mi mejor versión aparecía cuando tenía un reto delante. Ahí era cuando daba lo mejor de mí”, explicó.

También recordó las dos finales de la Liga de Campeones que marcaron su trayectoria. Perdió la primera con el Arsenal frente al Barcelona en París en 2006 y conquistó la segunda con el conjunto azulgrana ante el Manchester United en Roma en 2009.

“El recuerdo de la primera final es doloroso. Fue en París y resultó muy difícil. Vivíamos una época espectacular, pero teníamos un equipo muy joven y muchos lesionados. Soy un gran aficionado del Arsenal y di todo lo que pude. De hecho, comprendí que era un verdadero hincha cuando abandoné el club”, señaló.

“Después de cada batalla siempre existe una segunda oportunidad. Eso fue lo que ocurrió en 2009, cuando ganamos la final y conquistamos seis títulos. Así es la vida: decepciones, segundas oportunidades y la posibilidad de volver a levantarse”, añadió.

Henry también analizó las opciones del Arsenal de Mikel Arteta después de alcanzar los cuartos de final, las semifinales y la final de la Liga de Campeones en las tres últimas temporadas.

“No tengo que decirle a Mikel Arteta lo que debe hacer. El Arsenal tiene que entender el dolor y descubrir qué necesita añadir para construir algo importante. Debe encontrar las piezas que le faltan para dar ese último paso”, manifestó.

“El PSG entendió qué pasos debía dar para ganar y ahí está ahora. Mucha gente habla de nombres y jugadores, pero lo más importante es el equipo, cómo quiere jugar y cuál es su idea. Los once futbolistas tienen que correr. Si no corres, no ganas”, concluyó.