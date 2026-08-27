Fútbol Internacional
27 de agosto de 2026 a la - 00:03

Vozinha se estrena con triunfo y portería a cero en Colo Colo

El arquero caboverdiano de Colo Colo, Vozinha, se lanza por el balón durante el partido de fútbol de la Copa Chile entre Colo Colo y Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago.
El arquero caboverdiano de Colo Colo, Vozinha, se lanza por el balón durante el partido de fútbol de la Copa Chile entre Colo Colo y Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago.020510+0000 JAVIER TORRES

Tres semanas después de su llegada a Colo Colo, la expectación llegó a su fin. El guardameta de la selección de Cabo Verde y gran protagonista del reciente Mundial 2026, hizo este miércoles su estreno oficial con la camiseta del Cacique en la Copa Chile.

Por Arnaldo Benítez

A sus 40 años, el arquero ha causado un impacto inmediato en el país sudamericano. Aún está fresco el recuerdo de los miles de aficionados que acudieron a recibirlo en su apoteósica presentación en el Estadio Monumental de Santiago a comienzos de agosto, demostrando la enorme ilusión que genera su fichaje.

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Un estreno plácido para el líder indiscutido

Colo Colo, consolidado como el líder del fútbol chileno y reconocido como el club más popular y ganador del país, decidió darle la titularidad en el partido frente a la Unión Española. Este compromiso correspondía a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, una competición en la que el elenco albo también ocupa con autoridad el primer lugar.

El arquero caboverdiano de Colo Colo, Vozinha, da un pase con el balón durante el partido de fútbol de la Copa Chile entre Colo Colo y Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago.
El arquero caboverdiano de Colo Colo, Vozinha, da un pase con el balón durante el partido de fútbol de la Copa Chile entre Colo Colo y Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago.

El desarrollo del encuentro fue un plácido 3-0 a favor del Cacique. La sólida defensa alba permitió que Vozinha viviera una noche tranquila, en la que apenas tuvo que aparecer con un par de atajadas puntuales a lo largo del encuentro para mantener su valla invicta.

“Muy feliz por mi primer juego. Es una sensación muy buena, muy gratificante después de mucho tiempo sin jugar”. Fueron las palabras a la prensa del experimentado portero, quien no disputaba un encuentro oficial desde su participación en la cita mundialista a inicios de julio.

El arquero caboverdiano de Colo Colo, Vozinha, saluda a los hinchas al abandonar el campo de juego tras el partido de fútbol de la Copa Chile entre Colo Colo y Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago.
El arquero caboverdiano de Colo Colo, Vozinha, saluda a los hinchas al abandonar el campo de juego tras el partido de fútbol de la Copa Chile entre Colo Colo y Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago.

El héroe que desafió a los gigantes

Cabe recordar que Josimar José Évora Dias, mundialmente conocido como Vozinha, se ganó el respeto del planeta entero tras una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos, donde se midió de tú a tú contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay.

Su actuación más memorable se dio en los dieciseisavos de final, donde se enfrentó a la Argentina de Lionel Messi. En aquel duelo, el africano protagonizó una actuación sobresaliente, firmando intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta los últimos instantes, cayendo finalmente por un agónico 3-2 en la prórroga.