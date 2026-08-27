Vozinha se estrena con triunfo y portería a cero en Colo Colo

A sus 40 años, el arquero ha causado un impacto inmediato en el país sudamericano. Aún está fresco el recuerdo de los miles de aficionados que acudieron a recibirlo en su apoteósica presentación en el Estadio Monumental de Santiago a comienzos de agosto, demostrando la enorme ilusión que genera su fichaje.

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Un estreno plácido para el líder indiscutido

Colo Colo, consolidado como el líder del fútbol chileno y reconocido como el club más popular y ganador del país, decidió darle la titularidad en el partido frente a la Unión Española. Este compromiso correspondía a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, una competición en la que el elenco albo también ocupa con autoridad el primer lugar.

El desarrollo del encuentro fue un plácido 3-0 a favor del Cacique. La sólida defensa alba permitió que Vozinha viviera una noche tranquila, en la que apenas tuvo que aparecer con un par de atajadas puntuales a lo largo del encuentro para mantener su valla invicta.

“Muy feliz por mi primer juego. Es una sensación muy buena, muy gratificante después de mucho tiempo sin jugar”. Fueron las palabras a la prensa del experimentado portero, quien no disputaba un encuentro oficial desde su participación en la cita mundialista a inicios de julio.

El héroe que desafió a los gigantes

Cabe recordar que Josimar José Évora Dias, mundialmente conocido como Vozinha, se ganó el respeto del planeta entero tras una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos, donde se midió de tú a tú contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay.

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Su actuación más memorable se dio en los dieciseisavos de final, donde se enfrentó a la Argentina de Lionel Messi. En aquel duelo, el africano protagonizó una actuación sobresaliente, firmando intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta los últimos instantes, cayendo finalmente por un agónico 3-2 en la prórroga.