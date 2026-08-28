2-1. Olimpia vence a Saprissa y cierra como líder invicto del grupo C

En los primeros quince minutos el Olimpia hondureño fue más contundente y certero al momento de definir en el área rival.

Al minuto 11 el portero del Saprissa, costarricense, Williams, rechazó con los puños un potente remate de Benguché, quien por la derecha arrastraba marcas y era una pesadilla para la defensa del equipo costarricense.

Un minuto después el uruguayo Hernández puso a ganar al Olimpia al rematar la pelota de cabeza tras un lanzamiento de manos desde la banda derecha. El jugador le ganó en el salto a los defensas del Saprissa.

A los 13, nuevamente el portero del 'Monstruo Morado' costarricense le tapaba otro fuerte disparo a Benguché.

El Saprissa adelantó filas tras el gol en contra y al 25 el portero del Olimpia Menjívar, le tapó un lanzamiento libre desde la frontal del área a Torres.

El equipo visitante, que intentaba hacer daño con Azofeifa, Taylor, Torres, el mejor de su equipo, y Madriz, creó varias jugadas de peligro en el área de los 'Leones' del Olimpia, pero fue impreciso frente a una defensa rival que por momentos se vio en apuros.

Benguché, de cabeza, al minuto 41, volvió a poner a prueba los reflejos de Williams, quien con espectacular tapada envió la pelota sobre el horizontal para evitar el segundo gol del Olimpia, que además llegaba por las bandas y el centro con García, Enríquez y Peña.

En el segundo episodio, el juego también fue de ida y vuelta, con más llegadas del Saprissa, que intentaba rescatar el partido de dos clubes centroamericanos, que llegaron al cuarto juego del grupo empatados en todo.

El juego se volvió muy enredado y con poco trabajo para los porteros, hasta que al minuto 69 Benguché anotó el segundo gol para el Olimpia.

Saprissa siguió insistiendo y Torres, su capitán, descontó al 75 con un zurdazo cruzado desde el centro del área.

Los otros equipos que integran el grupo C, a los que también les ganó el Olimpia, son Deportivo Mixco, de Guatemala; y Alianza FC y Umecit FC, los dos últimos de Panamá, ya eliminados.

2. Olimpia: E. Menjívar; F. García (E. Lobo m.88), E. Hernández, C. Bennett, S. Coello; E. Rodríguez, J. Baptiste (J. Álvarez m.81), R. García, I. Enriquez (K. Güity m.81); K. Peña (Y. Arboleda m.55) y J. Benguché.

1. Saprissa: N. Williams; O. Sinclair (A. Rodríguez m.86), M. Torres, K. Arboine (G. Torres m.77); S. Acuña (S. Padilla m.67), D. Guzmán (A. Soto m.67); J. Azofeifa, S. Taylor, K. Waston, G; Taylor y A. Madriz.

Goles: 1-0, m.12: Hernández. 2-0, m.69: Benguche. 1-2, m.75: Torres.

Árbitro: Fernando Morón, de Panamá. Mostró cartulina amarilla a Coello y Enríquez del Olimpia, y a Acuña, Padilla, Torres y Soto del Saprissa.

Incidencias: Partido del grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.