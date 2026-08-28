Las Dragonas, en busca del tricampeonato ante las Guerreras Albas

En el enfrentamiento de ida disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, las Dragonas se impusieron con goles de la colombiana Karen Páez y de la ecuatoriana Kerly Corozo, para acercarse al tercer título consecutivo después de ganar las finales de 2024 a Barcelona y 2025 a las Guerreras Albas.

Por ello, las Guerreras Albas buscarán tomarse la revancha del partido de ida y de la final del año pasado, en procura del primer título del torneo para los clubes femeninos de Ecuador, que este 2026 tendrá a los finalistas en la Copa Libertadores femenina de octubre próximo en Ecuador.

El partido supone el duelo entre las goleadoras, la colombiana Karol Murcia, autora de 14 tantos con las Dragonas, y la ecuatoriana Naomy Briones, con 13, con la camiseta de las Guerreras Albas, contra los 24 goles que anotó en el torneo de este año Milagro Barahona, de la Universidad Católica.

Tanto las Dragonas como las Guerreras Albas ganaron la fase regular con 54 puntos cada una, en 22 fechas, y en semifinales mientras las bicampeonas eliminaron a la Universidad Católica con un empate 0-0 y victoria por 3-1, las Guerreras Albas se impusieron a Barcelona por 1-1 y 2-1.

Las Dragonas tienen en la dirección técnica desde enero de 2024 al colombiano Gustavo Pineda, con el que ganaron los dos títulos recientes del torneo, en tanto que las Guerreras Albas cuentan con el también colombiano Gerardo Londoño desde enero de 2025.

El partido se disputará en el estadio Banco Guayaquil ubicado en el complejo deportivo del Independiente del Valle, en Quito, denominado el Valle de los Sueños, donde el Independiente tiene las escuelas formativas para niñas y niños, por lo que varias jugadores finalistas provienen de su cantera.