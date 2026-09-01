Jonathan David (Atlético) y Livakovic (Barcelona), entre los últimos inscritos

Antes de ellos, en las últimas horas, fueron inscritos Roy Revivo, lateral procedente del Maccabi Tel Aviv e incorporado al Elche; los dos últimos fichajes del Sevilla, el extremo Félix Correia, desde el Lille, y el delantero Lucas Stassin, desde el Saint-Etienne; el lateral Rubén Sánchez, traspasado del Espanyol al Elche; Andoni Gorosabel, cedido del Athletic Club al Espanyol; el centrocampista André Almeida, a préstamo del Valencia al Racing de Santander; el delantero Iván Azón, cedido desde el Como al Getafe, y el lateral Héctor Fort, traspasado desde el Barcelona a la Real Sociedad.

Además de ellos, a lo largo del día en las horas anteriores, el Valencia ha inscrito al centrocampista Harvey Elliot, cedido desde el Liverpool; el Racing de Santander al lateral Aarón Martín, desde el Génova, y al extremo Iker Luque, desde el Atlético de Madrid; el Málaga, al central Juan Berrocal, desde el Getafe; Osasuna, al atacante francés Romain del Castillo, desde el Brest; el Deportivo, al extremo Adama Traoré; y el Levante, al centrocampista Axel Tape cedido desde el Bayer Leverkusen.

El Betis ultima el fichaje de Dani Ceballos, el Atlético de Madrid negocia la llegada de Nicolas Tagliafico y el Deportivo tiene un acuerdo con el conjunto rojiblanco para la cesión por un año del central uruguayo José María Giménez, pendiente aún del sí del defensa.

Gabriel Jesus, nuevo delantero del Barcelona, todavía no está inscrito.