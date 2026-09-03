El mexicano Salas jugará en el Famalicão portugués cedido por el Club América

El Famalicão informó en un comunicado publicado en su sitio web de que el acuerdo con el América se extenderá hasta el final de la temporada actual.

"Estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de comenzar este nuevo reto. Venir a Europa es el paso más importante en mi aún corta carrera y hacerlo al servicio de un club tan ambicioso es un enorme motivo de orgullo y, al mismo tiempo, de gran responsabilidad", declaró Salas a los medios de su nuevo club.

'Pato' Salas, de 22 años, pasó por las categorías inferiores de equipos como el Pachuca y el Club América, y fue en el conjunto de Ciudad de México donde dio sus primeros pasos como profesional.

El delantero yucateco se convirtió la temporada pasada en un habitual de los azulcremas bajo el mando del técnico brasileño André Jardine, pero en la actual perdió protagonismo con la llegada del uruguayo Guillermo Almada.

Su nuevo club, el Famalicão, quedó en quinto lugar en la última edición de la Liga Portugal y es conocido por apostar por jugadores emergentes.

Han pasado por el cuadro norteño nombres como el uruguayo del Manchester United Manuel Ugarte, el portugués Pedro Gonçalves, del Fiorentina italiano, o el español Toni Martínez, del Alavés.

'Pato' Salas es el segundo atacante mexicano en llegar esta temporada al fútbol de Portugal, donde ya se encuentra Santiago Giménez, en el Oporto, cedido por el AC Milan.