Nuevo calvario para Neymar: lesión muscular, adiós a la Sudamericana y dura crítica al césped de Vila Belmiro

La baja representa un mazazo monumental para el Peixe, que este próximo miércoles afrontará la ida de la serie continental contra el Atlético Mineiro, con la vuelta programada para el 16 de septiembre.

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A sus 34 años, el delantero se lastimó el pasado miércoles y debió ser reemplazado en el entretiempo del empate 0-0 ante el Palmeiras, resultado que sentenció la eliminación del Santos en la Copa de Brasil tras el 3-0 adverso de la ida.

Furia contra el estado del campo

Lejos de morderse la lengua, la exestrella del Barcelona y el PSG descargó su frustración en redes sociales y apuntó directamente contra las paupérrimas condiciones del césped de Vila Belmiro.

“Quería felicitar a nuestro responsable del campo de Vila Belmiro. Fue el peor césped que tuvo el estadio, lleno de huecos porque hicieron una descompactación un día antes del partido. ¡Increíble!”, estalló Neymar en su cuenta de Instagram.

El malestar del atacante estuvo respaldado por una enfermería improvisada: no fue casualidad que otros tres compañeros sintieran molestias físicas durante el encuentro. El argentino Álvaro Barreal debió dejar la cancha a los 29 minutos, mientras que Igor Vinícius, Lucas Veríssimo y el propio Neymar salieron sustituidos en el descanso. “Felicidades, ¿ve? Gran trabajo de mierda”, ironizó el ’10′.

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O atleta Neymar Júnior passou por exames hoje (4/9). Os resultados indicaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior da coxa direita, durante a partida da última quarta-feira.



O atleta Álvaro Barreal, também no jogo de quarta-feira, sentiu a região posterior da coxa… pic.twitter.com/z5Rake8N8U — Santos FC (@SantosFC) September 4, 2026

Un calvario que no da tregua

Los problemas físicos continúan ensombreciendo la carrera del talentoso jugador desde aquella grave lesión sufrida en octubre de 2023 durante las Eliminatorias con la selección brasileña. Dicha dolencia condicionó su ansiado regreso en 2025 al Santos, el club de sus amores, e incluso le costó perderse los primeros encuentros de Brasil en el Mundial 2026 a pesar de la confianza inicial del seleccionador Carlo Ancelotti.

En la presente temporada, la fragilidad física ha mermado su protagonismo: Neymar apenas pudo disputar 12 de los 24 partidos del Santos en el Brasileirão —aunque aportó seis goles y tres asistencias— y participó en cinco de los diez encuentros del equipo en la Copa Sudamericana, un torneo que ahora afrontará la baja de su máxima figura en la recta más caliente del año.