Champions League: Partidos de hoy, horarios y en qué canal ver en vivo

La Liga de Campeones de Europa está de regreso. La edición 2026-2027, la tercera desde el renovado formato, comienza hoy la Fase Liga. Cada uno de los 36 clasificados disputa cuatro partidos de local y otros cuatro de visitante sin repetir adversario. Al termino de las 8 fechas, los primeros ocho (del 1° al 8°) de la clasificación acceden directamente a los octavos de final, mientras que los posicionados desde el noveno (9°) hasta el vigésimo cuarto (24°), disputan un playoffs de octavos de final a encuentros de ida y vuelta.

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Champions League: Los partidos de hoy por la Fase Liga

En el primer día, la agenda registra 6 enfrentamientos: ¡hay presencia paraguaya! El Lille de Orlando Gill, quien fue convocado, recibe al Real Betis de España a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Pierre-Mauroy (Decathlon Arena por motivos de patrocinio) de la ciudad de Villeneuve-d’Ascq. Además del choque entre franceses y españoles, juegan Brujas vs. Aston Villa (13:45), AEK vs. LASK (13:45) Porto vs. Manchester City (16:00), Real Madrid vs. Inter (16:00) y Borussia Dortmund vs. Villarreal (16:00)

Champions League: Dónde ver en vivo los partidos de hoy