Fútbol Internacional
08 de septiembre de 2026 a la - 10:46

Champions League: Partidos de hoy, horarios y en qué canal ver en vivo

El trofeo de la Champions League en el estadio Puskás Arena, sede de la final PSG vs. Arsenal.
El trofeo de la Champions League en el estadio Puskás Arena, sede de la final PSG vs. Arsenal.@ChampionsLeague

La Champions League empieza hoy la Fase Liga con 6 partidos. Conozca los cruces, horarios y dónde ver en vivo.

Por ABC Color

La Liga de Campeones de Europa está de regreso. La edición 2026-2027, la tercera desde el renovado formato, comienza hoy la Fase Liga. Cada uno de los 36 clasificados disputa cuatro partidos de local y otros cuatro de visitante sin repetir adversario. Al termino de las 8 fechas, los primeros ocho (del 1° al 8°) de la clasificación acceden directamente a los octavos de final, mientras que los posicionados desde el noveno (9°) hasta el vigésimo cuarto (24°), disputan un playoffs de octavos de final a encuentros de ida y vuelta.

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Champions League: Los partidos de hoy por la Fase Liga

En el primer día, la agenda registra 6 enfrentamientos: ¡hay presencia paraguaya! El Lille de Orlando Gill, quien fue convocado, recibe al Real Betis de España a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Pierre-Mauroy (Decathlon Arena por motivos de patrocinio) de la ciudad de Villeneuve-d’Ascq. Además del choque entre franceses y españoles, juegan Brujas vs. Aston Villa (13:45), AEK vs. LASK (13:45) Porto vs. Manchester City (16:00), Real Madrid vs. Inter (16:00) y Borussia Dortmund vs. Villarreal (16:00)

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Champions League: Dónde ver en vivo los partidos de hoy

  • Club Brujas vs. Aston Villa: 13:45, por ESPN
  • AEK vs. LASK: 13:45, por ESPN 5
  • Porto vs. Manchester City: 16:00, por ESPN 5
  • Real Madrid vs. Inter: 16:00, por ESPN
  • Borussia Dortmund vs. Villarreal: 16:00, por ESPN 6
  • LOSC Lille vs. Betis: 16:00, por ESPN 4