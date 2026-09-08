Fútbol Internacional
08 de septiembre de 2026 a la - 11:05

Los nominados al Balón de Oro 2026

El trofeo del Balón de Oro 2026.
El trofeo del Balón de Oro 2026.THOMAS SAMSON

El Balón de Oro reveló hoy a los nominados de la temporada 2026.

Por ABC Color

Balón de Oro: Mejor jugadora

  • Selma Bacha (Lyon)
  • Barbra Banda (Orlando Pride)
  • Esmee Brugts (Barcelona)
  • Klara Bühl (Bayern Múnich)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Scarlett Camberos (Club América)
  • Kerstin Casparij (Manchester City)
  • Temwa Chawinga (Kansas City)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Melchie Dumornay (Lyon)
  • Caroline Graham Hansen (Barcelona)
  • Alex Greenwood (Manchester City)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Pernille Harder (Bayern Múnich)
  • Yui Hasegawa (Manchester City)
  • Rose Lavelle (Gotham FC)
  • Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
  • Lorena (Kansas City)
  • Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
  • Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
  • Vivianne Miedema (Manchester City)
  • Ewa Pajor (Bracelona)
  • Claudia Pina (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )
  • Wendie Renard (Lyon)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Khadija Shaw (Manchester City)
  • Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
  • Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
  • Tessa Wullaert (Inter/Como)

Balón de Oro: Mejor entrenador masculino

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de la Fuente (Selección de España)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Bayern Munich)
  • Luis Enrique (Paris Saint Germain)

Balón de Oro: Mejor entrenador femenino

  • Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Selección de Japón)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (BK Häcken)

Balón de Oro: Mejor club masculino

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Bayern Múnich (Alemania)
  • Bodø/Glimt (Noruega)
  • Flamengo (Brasil)
  • Paris Saint Germain (Francia)

Balón de Oro: Mejor club femenino

  • Barcelona (España)
  • Bayern Munich (Alemania)
  • Club América (México)
  • Manchester City (Inglaterra)
  • Olympique Lyon (Francia)

Balón de Oro: Mejor arquero masculino

  • Yassine Bounou (Al-Hilal)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
  • Joan García (Barcelona)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
  • David Raya (Arsenal)
  • Vozinha (Colo Colo)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao)
  • Matvey Safonov (Paris Saint Germain)

Balón de Oro: Mejor arquero femenina

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Lorena (Kansas City Current)
  • Ayaka Yamashita (Manchester City)

Balón de Oro: Mejor joven masculino

  • Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)
  • Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
  • Lennart Karl (Bayern Múnich)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
  • Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain)

Balón de Oro: Mejor joven femenino

  • Veerle Buurman (Chelsea)
  • Vicky López (Barcelona)
  • Felicia Schröder (Real Madrid)
  • Clara Serrajordi (Barcelona)
  • Lily Yohannes (Lyon)