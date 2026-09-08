Los nominados al Balón de Oro 2026

Balón de Oro: Mejor jugadora
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City)
- Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Bracelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter/Como)
Balón de Oro: Mejor entrenador masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Munich)
- Luis Enrique (Paris Saint Germain)
Balón de Oro: Mejor entrenador femenino
- Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Selección de Japón)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (BK Häcken)
Balón de Oro: Mejor club masculino
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- Paris Saint Germain (Francia)
Balón de Oro: Mejor club femenino
- Barcelona (España)
- Bayern Munich (Alemania)
- Club América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- Olympique Lyon (Francia)
Balón de Oro: Mejor arquero masculino
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
- Joan García (Barcelona)
- Édouard Mendy (Al-Ahli)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
- David Raya (Arsenal)
- Vozinha (Colo Colo)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Matvey Safonov (Paris Saint Germain)
Balón de Oro: Mejor arquero femenina
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Balón de Oro: Mejor joven masculino
- Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain)
Balón de Oro: Mejor joven femenino
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (Lyon)