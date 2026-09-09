Ancelotti apunta al “secreto” de España y explica el nuevo rumbo de Brasil

Con la resaca todavía presente de la dolorosa eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026 a manos de Noruega, el estratega italiano puso el foco en el modelo de juego del combinado español y marcó los objetivos de la Canarinha de cara al ciclo mundialista de 2030.

El diagnóstico del DT italiano sobre la Roja

Durante la rueda de prensa, Ancelotti se refirió sin rodeos al éxito de la selección española en la última Copa del Mundo, señalando directamente a la materia prima con la que cuenta el fútbol de ese país: “Todo el mundo habla del modelo de juego de España y España puede proponer ese modelo por tener muchos centrocampistas de calidad”, aseguró el entrenador italiano.

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En la misma línea, el técnico profundizó sobre las diferencias estructurales con el combinado sudamericano, advirtiendo que los esquemas tácticos deben amoldarse siempre a las piezas disponibles: “España tiene la suerte de contar con una generación de centrocampistas muy fuertes”, a diferencia de un Brasil que actualmente registra carencias en esa zona del campo, explicó Ancelotti, añadiendo que “cuando tienes muy buenos atacantes y muy buenos defensas, el juego de dominio en el centro de la cancha es complicado”.

Carlo Ancelotti deixou as portas abertas para os jogadores acima dos 30 anos que estiveram com a Seleção, mas ressaltou o momento de testar jovens talentos. E aí, o que achou?#seleçãobrasileira #Ancelotti #futebol pic.twitter.com/E13NKYPWO4 — ge (@geglobo) September 9, 2026

La hoja de ruta hacia el Mundial 2030 y caras nuevas

Con las líneas de la defensa y el ataque bien cubiertas de cara al futuro, Ancelotti reconoció que el gran reto de la Verdeamamela en los próximos cuatro años será encontrar el equilibrio en la medular: “Para el futuro no tendremos problemas en la defensa o en el ataque, pero tenemos que probar centrocampistas, porque en este momento tenemos carencias en este sector. Y eso va a determinar también la forma de juego de la selección en el futuro. Porque el modelo depende de las características de los jugadores”, sentenció.

Carlo Ancelotti apontou uma carência no meio-campo da Seleção e que isso pode determinar o modelo de jogo da equipe. E aí, o que achou?#seleçãobrasileira #Ancelotti #convocação #futebol pic.twitter.com/6aLjJtK72U — ge (@geglobo) September 9, 2026

Para dar inicio a esta profunda renovación tras el Mundial de Norteamérica, el técnico italiano apostó por una convocatoria de renovación absoluta: citó a 16 futbolistas que no disputaron la última Copa del Mundo, entre los cuales se encuentran ocho caras nuevas que vestirán por primera vez la camiseta de la absoluta.

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26 CONVOCADOS! 🇧🇷



A Seleção está pronta para novos desafios: dois jogos contra a Austrália e o primeiro confronto da história contra a Índia.



25/09 | Austrália

29/09 | Austrália

03/10 | Índia



ISSO É BRASIL! 🇧🇷#BateNoPeito pic.twitter.com/Yht5SuOHjr — brasil (@CBF_Futebol) September 9, 2026

Entre las principales apuestas para revitalizar el centro del campo destacan jóvenes promesas del fútbol brasileño como Breno Bidon (Corinthians) y Gabriel Bontempo (Santos), quienes buscarán ganarse la confianza del seleccionador en este nuevo ciclo.

La convocatoria de Carlo Ancelotti

Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro).

Defensas: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo, Rusia), Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra), Jair Cunha (Nottingham Forest, Inglaterra), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Francia), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven, Países Bajos), Vitor Reis (Manchester City, Inglaterra) y Wesley (Roma, Italia).

Centrocampistas: Andrey Santos (Manchester United, Inglaterra), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal, Inglaterra), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus, Italia) y Gabriel Bontempo (Santos).

Delanteros: Endrick y Vinícius Júnior (Real Madrid, España), Estêvão y João Pedro (Chelsea, Inglaterra), Pedro y Samuel Lino (Flamengo), Raphinha (FC Barcelona, España) y Rayan (Bournemouth, Inglaterra).