Liga de Quito busca remontar ante Palmeiras por un pase a semifinales de la Libertadores

El pase a semifinales y la continuidad en la Libertadores supondrían un impulso para el equipo ecuatoriano, que atraviesa una campaña irregular en el torneo local y ha visto comprometida su posibilidad de volver a clasificarse para la edición de 2027.

Pese a ello, la actuación de Liga de Quito en el partido de ida alimentó la esperanza de sus aficionados de conseguir la remontada en la capital ecuatoriana.

Tras la derrota en Brasil, el equipo quiteño reapareció en el torneo local con un empate 1-1 ante Deportivo Cuenca, y quedó con 46 puntos, frente a los 74 de Independiente del Valle, líder del campeonato.

El técnico argentino Gustavo Álvarez reservó a la mayoría de sus titulares en ese encuentro, pensando en el decisivo partido de vuelta ante Palmeiras.

Para este compromiso, Liga no podrá contar con el defensa uruguayo Gian Franco Allala, suspendido por un partido debido a la acumulación de tres tarjetas amarillas.

La remontada dependerá en buena medida del rendimiento que puedan ofrecer el goleador Michael Estrada, el brasileño Deyverson, el centrocampista chileno Fernando Cornejo, el defensa haitiano Ricardo Adé y el portero Gonzalo Valle, entre otros.

Palmeiras, tricampeón de la Libertadores en 1999, 2020 y 2021, mostró su jerarquía en el partido de ida, aunque no consiguió transformar en más goles las ocasiones que generó.

La ventaja es mínima, pero la experiencia del conjunto brasileño puede ser determinante para contener a Liga y afrontar los efectos de los 2.850 metros de altitud de la capital ecuatoriana.

En el Brasileirão, Palmeiras venció el sábado por 2-0 a Sao Paulo, con una alineación que incluyó a prácticamente los mismos jugadores que derrotaron a Liga en la ida.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira ocupa el segundo puesto del campeonato brasileño, con 56 puntos al término de la vigésima séptima fecha, a uno del líder Flamengo.

Palmeiras mantiene desde 2020 una solvencia futbolística bajo la dirección de Ferreira, periodo en el que conquistó las Libertadores de 2020 y 2021.

Para este partido, sin embargo, no podrá contar con el defensa paraguayo Gustavo Gómez, suspendido por acumulación de tres tarjetas amarillas.

El equipo brasileño se presentará por tercera ocasión en la capital ecuatoriana ante Liga, donde sufrió derrotas por 3-2 en la disputa de la fase de grupos del torneo en 2009 y por 3-0 en semifinales de la Libertadores 2025, pero en ambas ocasiones ganó de local por 2-0 y 4-0, respectivamente.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Richard Mina, Ricardo Adé, Luis Segovia; Jesús Pretell, Fernando Cornejo, Janner Corozo, Lucas Rodríguez, Yerlin Quiñónez y Michael Estrada. Entrenador: Gustavo Álvarez (ARG).

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Bruno Funchs, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias; Vitor Roque y 'Flaco' López. Entrenador: Abel Ferreira (POR).

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia.