Néstor Lorenzo convoca a 26 jugadores para los amistosos contra México, Paraguay y Perú

El ciclo de la “Tricolor” se reinventa por completo. Tras un Mundial 2026 que dejó un sabor agridulce al alcanzar apenas los octavos de final, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, anunció este jueves su lista de 26 convocados para encarar una serie de partidos amistosos en Estados Unidos frente a México, Paraguay y Perú, los cuales servirán como un auténtico laboratorio para el recambio generacional.

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La gran noticia que marca este nuevo capítulo es la ausencia de su histórico capitán, James Rodríguez. A los 35 años, el volante anunció el pasado martes su retiro definitivo de la selección cafetera, poniendo fin a una era dorada donde disputó tres Copas del Mundo y se despidió como el segundo máximo goleador histórico con 31 tantos en 131 partidos.

🎥"La camiseta #10 se va a usar, hay jugadores que la van a llevar bien y van a jugar bien" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴

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Sangre fresca y nuevos nombres en el radar

Aprovechando su recién renovada continuidad en el banquillo —cuyo vínculo inicial vencía tras la cita mundialista—, Lorenzo sacudió el tablero e introdujo interesantes apuestas del exterior para oxigenar al equipo.

Entre los llamados más llamativos destacan los mediocampistas Daniel Arcila, de destacada versatilidad en el Club León del fútbol mexicano, y el joven Matías Orozco, procedente del Castellón de la Segunda División de España. A ellos se suman los juveniles de 20 años Royer Caicedo, defensor del Cercle Brugge de Bélgica, y el extremo Óscar Perea, del América de México, quienes buscarán ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

🎥"Hay que darle rodaje a los jugadores, hay jugadores que tienen mucho talento" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴

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Cabe destacar que la selección tampoco contará con Luis Díaz, considerado uno de los mejores extremos del mundo tras su brillante campaña en el Bayern Múnich, quien no fue convocado tras un acuerdo estratégico entre la Federación Colombiana de Fútbol y el club bávaro.

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🎥 ¡Los 26 jugadores convocados por parte de nuestro técnico, Néstor Lorenzo para la fecha FIFA! 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/d2DMLMJh4t — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

El calendario de fogueos en Estados Unidos

La gira de preparación de la renovada Colombia constará de tres exigentes compromisos en territorio norteamericano:

Colombia vs. México: 26 de septiembre en Baltimore. (Ante los aztecas registra un antecedente favorable, recordando la goleada por 4-0 de octubre de 2025).

Colombia vs. Paraguay: 2 de octubre en Nueva Jersey. (El último cruce oficial fue en marzo de 2025 por Eliminatorias, con un empate 2-2 en Barranquilla).

Colombia vs. Perú: 6 de octubre en el nuevo estadio del Inter Miami. (Su último antecedente fue un empate sin goles en el camino rumbo a Norteamérica 2026).

Con este renovado plantel, Néstor Lorenzo pone en marcha la difícil misión de mantener competitiva a una Colombia que busca sacudirse el luto del adiós de sus referentes y encontrar nuevas figuras que lideren el futuro de la Tricolor.

La lista de 26 convocados:

Porteros: Kevin Mier (Cruz Azul, MEX) , Álvaro Montero (Boca Juniors, ARG) y Aldair Quintana (Independiente del Valle, ECU)

Defensores: Daniel Muñoz (Nottingham Forest, ENG) , Álvaro Angulo (Pumas UNAM, MEX) , Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR) , Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps, CAN) , Jhon Lucumí (Juventus FC, ITA) , Kevin Andrade (F. C. Zenit, RUS) , Royer Caicedo (Cercle Brugge, Bélgica) , Samuel Velásquez (Atlético Nacional, COL)

Mediocampistas: Daniel Arcila (Club León, MEX) , Gustavo Puerta (Olympiakos, GRE) , Jáminton Campaz (Rosario Central, ARG) , Jhon Arias (Palmeiras, BRA) , Yáser Asprilla (Girona, ESP) John Solís (Birmingham City, ING) , Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional, COL) , Kevin Castaño (Atlético Mineiro, BRA) , Matías Orozco (Castellón, ESP) , Richard Ríos (Al-Ittihad, Arabia Saudita)

Delanteros: Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama, BRA) , Juan Camilo Durán (Celtic, ESC) , Kevin Viveros (Athletico Paranaense, BRA) , Luis Suárez (Sporting Club, POR) , Óscar Perea (Club América, MEX)