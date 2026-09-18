Raphinha confirma conversaciones con el Barcelona para renovar más allá del 2028

En el avance de una entrevista concedida a la emisora RAC1, el capitán del Barcelona, máximo goleador del equipo de Hansi Flick en este inicio de temporada, con 11 tantos, ha explicado que quiere seguir varios años más en el club catalán.

"Viendo como he empezado la temporada, creo que me da por unos años más. Esto depende del club y del entrenador. Estaría muy contento de alargar mi contrato y ojalá terminé mi carrera aquí. Hemos hablado un poco, nada oficial, peor hemos empezado a conversar", ha afirmado.

Sus declaraciones coinciden con los planes del director deportivo del club, Anderson Luis de Souza, 'Deco', quien recientemente reconoció su interés en renovar al internacional brasileño.

En mayo de 2025, Raphinha, que fichó por el Barcelona en el verano de 2022 procedente del Leeds, amplió su contrato hasta 2028, con la incertidumbre entonces de saber en qué condiciones físicas llegaría a esa edad.

"Cuando renové lo hice hasta el 2028 con la idea de que tendría 30 o 31 años y no sabía cómo llegaría físicamente. Estoy muy agradecido al Barcelona, se ha convertido en el club de mi vida, soy un aficionado más", ha reflexionado.

Ahora, a sus 29 años, Raphinha es uno de los líderes del vestuario azulgrana y se ha convertido en el delantero centro titular en este inicio de curso, una posición nueva para él, ya que siempre había jugado en la banda o como mediapunta.