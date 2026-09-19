Pedro Porro, baja en la convocatoria de la selección tras lesionarse con el Tottenham

Pedro Porro se lesionó al poco de comenzar el partido tras sufrir una caída que le impidió continuar.

El jugador fue asistido por los servicios médicos del Tottenham en el terreno de juego y, tras comprobar su estado, pidieron el cambio al entrenador Roberto de Zerbi, que optó por Archie Grey.

Su lesión llega justo un día después de ser convocado para los próximos compromisos de la selección española por Luis de la Fuente, en los que finalmente no estará presente, con lo que no jugará contra Inglaterra, República Checa y Croacia, en este último caso en su doble encuentro.

"La lista, de momento, queda compuesta por 25 jugadores", informó la selección española, una vez que Luis de la Fuente no ha llamado por ahora a ningún recambio.