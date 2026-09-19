Fútbol Internacional
19 de septiembre de 2026 a la - 12:10

Pedro Porro, baja en la convocatoria de la selección tras lesionarse con el Tottenham

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham y campeón del mundo con España en 2026, se lesionó este sábado a los 17 minutos del partido de la 'Premier' inglesa frente al Aston Villa, tuvo que ser sustituido y causa baja en la convocatoria de la selección española para los primeros cuatro partidos de la Liga de Naciones, según confirmó la Federación Española de Fútbol.

Por EFE
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Pedro Porro se lesionó al poco de comenzar el partido tras sufrir una caída que le impidió continuar.

El jugador fue asistido por los servicios médicos del Tottenham en el terreno de juego y, tras comprobar su estado, pidieron el cambio al entrenador Roberto de Zerbi, que optó por Archie Grey.

Su lesión llega justo un día después de ser convocado para los próximos compromisos de la selección española por Luis de la Fuente, en los que finalmente no estará presente, con lo que no jugará contra Inglaterra, República Checa y Croacia, en este último caso en su doble encuentro.

"La lista, de momento, queda compuesta por 25 jugadores", informó la selección española, una vez que Luis de la Fuente no ha llamado por ahora a ningún recambio.