Video: Marabel anota en la derrota de Sarmiento ante Racing

Con una victoria por 3-1 ante Sarmiento como local, Racing le puso fin este viernes a una racha de tres derrotas seguidas y ocho rondas sin ganar, en uno de los partidos que abrió la décima fecha del fútbol argentino.

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La victoria para la Academia llegó en un momento crucial, cuando el entrenador Juan Pablo Vojvoda caminaba en la cuerda floja y en el horizonte asoma una eliminatoria contra Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El equipo albiceleste llegaba a este cotejo con seis derrotas y apenas un triunfo en sus últimos nueve partidos en todas las competencias.

La Academia conserva la Copa Argentina como último objetivo en liza, ya que en el Clausura marchaba último la victoria de este viernes apenas le sirvió para subir al 12º puesto en el Grupo B, lejos de los playoffs.

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Gonzalo Escudero (23’) abrió la cuenta para Racing con un tremendo zurdazo desde unos 30 metros que viajó directamente al ángulo izquierdo.

Pero la alegría no le duró nada al local, porque enseguida el paraguayo Junior Marabel (26’) estampó de cabeza la igualdad para los de Junín.

NO ALCANZÓ PARA EL TRIUNFO PERO SUMA PARA LA TABLA DE GOLEADORES: Junior Marabel, uno de los protagonistas del #TorneoClausura, convirtió el empate parcial de Sarmiento que cayó en su visita a Racing. pic.twitter.com/tY6f90vFmY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

Racing volvió a recuperar la ventaja en el comienzo del segundo tiempo con un potente frentazo de Adrián “Maravilla” Martínez (51’), y a diez minutos del final sentenció Ignacio Rodríguez (80’).

Pese a la derrota, Sarmiento se mantiene en un expectante segundo puesto en el Grupo B, con buenas chances de entrar a los mata mata y lejos de la sombra del descenso.

“Veníamos trabajando muchísimo y no se daban los resultados, Racing demanda ganar, nos dolía mucho este momento, pero hoy hicimos un buen partido, se nos dio. Teníamos que corregir errores, ajustar algunas cosas, pero el grupo está convencido. Son valiosos estos tres puntos”, destacó Gastón Lodico, uno de los destacados en Racing.