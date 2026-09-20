Fútbol Internacional
20 de septiembre de 2026 a la - 12:20

0-0. El Leeds sigue invicto y el Crystal Palace, sin arrancar

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El duelo de Elland Road acabó sin goles y sin novedades ni para el cuadro local, el Leeds, que sigue sin perder, ni para el Crystal Palace, que solo ha ganado uno de los cinco partidos que ha disputado, antes del parón de la Premier por las selecciones.

Por EFE
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El conjunto del alemán Daniel Farke, que el pasado lunes goleó al Newcastle y firmó su mejor inicio de temporada desde el 2001-2002, alargó su buen registro a pesar del dominio de su rival que necesita puntos para escapar de la parte baja.

El conjunto de Pierre Sage, que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones pero que no consigue arrancar en Inglaterra, buscó más la victoria. Lleva tres derrotas y el empate cosechado en Leeds. Solo fue capaz de ganar al Fulham y es decimoquinto, a un punto del descenso mientras su rival es quinto, en zona europea.