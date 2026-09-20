El acta recoge un “enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos” al descanso

El acta recoge un “enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos” al descanso

Madrid, 20 sep (EFE).- El acta del árbitro Miguel Ángel Ortiz del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano recoge “un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos” al descanso, tras encararse Pablo Vercellone y Pedro Luis Ferreira, entrenador de porteros de Diego Simeone y asistente de Jose Mourinho, respectivamente.