El presidente del PSG investigado por la justicia por colisión de intereses televisivos

En el punto de mira de la justicia figura la intervención de Al-Khelaïfi en la atribución de los derechos de retransmisión del campeonato francés en el verano de 2024, lo que motivó la presentación de una denuncia de la asociación anticorrupción Anticor.

La misma derivó en abril pasado en la apertura de una investigación encargada a la Brigada Financiera Anticorrupción, que ha sacado a la luz en diario L'Équipe.

El mismo asegura que Al-Khelaïfi intervino en julio de 2024 para cerrar un acuerdo de difusión de la liga compartido por el canal británico DAZN y por Bein Sports. Los primeros pagaron 400 millones por ocho partidos y el segundo 100 millones más por uno.

El entorno de Al-Khelaïfi aseguró que el presidente del PSG hizo esa oferta a instancias de varios presidentes de clubes, que temían no obtener un acuerdo sustancioso.

DAZN acabó retirándose de ese contrato al no obtener los beneficios esperados por el mismo, lo que llevó a la Liga francesa a lanzar su propio canal de televisión para difusión del campeonato.

Anticor consideró que la intervención de Al-Kaleaïfi perseguía "influenciar la decisión del Consejo de Administración de la Liga en favor de la sociedad que preside", en concreto Bein Sports.

Una colisión de intereses similar fue denunciada en el invierno pasado por Nicolas de Tavernost, entonces presidente del canal Ligue+, creado por la Liga francesa para difundir su campeonato.

El mismo tenía prácticamente cerrado un acuerdo con la FIFA para difundir la totalidad de los partidos del Mundial de Estados Unidos y así informó a los presidentes de los clubes, entre ellos Al-Khaleïfi.

A última hora la FIFA anunció un acuerdo sobre el Mundial con Bein Sports, lo que provocó la cólera de De Tavernost, que denunció la intervención del presidente del PSG y, posteriormente, presentó su dimisión al no sentir el respaldo de los otros clubes.

Esta investigación salta a la luz cuando la Liga francesa se dispone a lanzar la subasta por los derechos de retransmisión de su campeonato para el periodo 2029-2034.

L'Équipe revela, además, la apertura de otras pesquisas sobre el posible cobro de comisiones por parte del presidente de la Liga, Vincent Labrune, en el acuerdo alcanzado en 2022 con el fondo de inversión CVC.

El fondo luxemburgués inyectó 1.500 millones de euros a cambio del 13 % de los ingresos de la Liga, un acuerdo amparado por Labrune que, aseguró entonces, salvó al fútbol francés tras el abandono del contrato con Mediapro, que años antes que DAZN ya se retiró anticipadamente tras considerar que no tenía la rentabilidad esperada.

La Fiscalía Nacional Financiera investiga, según L'Équipe, si la comisión de 8,5 millones de euros atribuida a los dirigentes de la Liga, entre ellos Labrune, es legal.