Ferran Torres rescata a PSG en el Velodrome y hunde al Marsella en el clásico

El clásico del fútbol francés tuvo sabor español y un final agónico. Este domingo, el París Saint Germain se apuntó una victoria vital por 1-2 en el Velodrome frente al Marsella, un resultado que impulsa al conjunto dirigido por Luis Enrique hacia la zona alta de la tabla y deja al borde del abismo al histórico conjunto marsellés.

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Durante la primera hora de juego, el vigente campeón evidenció los fantasmas de su irregular inicio de temporada. La ofensiva parisina, integrada por Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, naufragó ante un ordenado planteamiento local, limitándose a intentos lejanos y sin la claridad necesaria para romper el cero. Ante la sequía, Luis Enrique recurrió a la profundidad de la banca y dio entrada a Ferran Torres a la hora de partido. La apuesta no pudo salir mejor.

SIGUE ANGELADO... Gran cabezazo de Ferran Torres, tras el centro de Doué, para marcar el 1-0 de PSG contra Marsella en el clásico de la #Ligue1xESPN.



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El exjugador del Barcelona revolucionó el encuentro con su movilidad. Apenas necesitó siete minutos sobre el césped para romper el empate: un centro medido de Doue desde la izquierda encontró la cabeza del delantero español, quien firmó el 0-1 con un certero remate en el área pequeña.

Emoción, errores y pegada de capitán

Pese al golpe, el Marsella reaccionó con orgullo. Un error en la salida de balón del PSG en la medular fue capitalizado por Amine Gouiri, quien habilitó al inglés Angel Gomes para que sorteara a William Pacho y batiera al guardameta Matvey Safonov, colocando el momentáneo 1-1.

EL ENGANCHE JUSTO DENTRO DEL ÁREA PARA FESTEJAR EL EMPATE: Angel Gomes marcó el 1-1 parcial de Marsella vs. PS en un final de clásico de locos.



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Sin embargo, la alegría local duró un suspiro. Apenas dos minutos después, el capitán Marquinhos se vistió de héroe. El central brasileño aprovechó un centro largo de Nuno Mendes y, tras un primer intento repelido por el portero Jeffrey De Lange, mandó la pelota a la red para establecer el 1-2 definitivo.

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El tramo final del clásico sepultó las esperanzas de los locales, que sufrieron la expulsión de Timothy Weah por doble amarilla, permitiendo a los parisinos administrar la ventaja hasta el pitazo final.

EL GRAN EMBLEMA DEL PSG APARECIÓ EN EL CLÁSICO: Marquinhos firmó el 2-1 del equipo de Luis Enrique frente a Marsella en la #Ligue1xESPN.



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Realidades opuestas en la tabla

Con este triunfo, el PSG encadena dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada de la Ligue 1. Los parisinos trepan hasta el sexto puesto con 10 puntos, situándose provisionalmente a cinco unidades del líder Mónaco, mientras intentan dejar atrás el lastre de sus tres tropiezos iniciales.

En la vereda de enfrente el panorama es dramático. El Marsella sumó su cuarta derrota al hilo y cae al penúltimo lugar de la clasificación, ingresando de lleno en la zona de descenso directo, lo que deja al técnico Bruno Genesio en la cuerda floja.

Ficha técnica del partido:

Marsella (1): Jeffrey De Lange; Timothy Weah, Conrad Jaden Egan-Riley, Naif Aguerd, Emerson (Ulisses Garcia, minuto 84) ; Himad Abdelli (Kelyann Bezahaf, minuto 84) , Pierre Emeli Hojbjerg; Amine Harit (Keylianoe Abdallah, minuto 63) , Amine Gouiri, Igor Paixao (Angel Gomes, minuto 30) ; y Neal Maupay (Faris Moumbagna, minuto 84).

París Saint Germain (2): Matvey Safonov; Warren Zaire Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Maghnes Akliouche, minuto 65) ; Desire Doue (Lucar Beraldo, minuto 79) , Kvicha Khavaratskhelia (Ferran Torres, minuto 59) y Ousmane Dembele (Mika Godts, minuto 79).

Goles: 0-1, minuto 66: Ferran Torres. 1-1, minuto 72: Angel Gomes; 1-2, minuto 74: Marquinhos

Árbitro: Francoise Letexier. Expulsó por doble amarilla a Timothy Weah (minuto 77) y amonestó a Keylianoe Abdallah y Angel Gomes, del Marsella y a Nuno Mendes, del París Saint Germain.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Velodrome de Marsella ante 67.000 espectadores.