Real Madrid cae en un tenso derbi contra el Atlético y deja escapar al Barcelona

Alejandro Grimaldo abrió el marcador de penal (53’) y Jonathan David cerró la victoria (59’) del Atlético Madrid, que arrebató la segunda posición de LaLiga al Real Madrid, que maquilló el resultado al final con un gol de Antonio Rüdiger (89’).

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El Atlético se queda a cinco puntos del Barça, que supera en seis entero al Real Madrid tras un encuentro con más intensidad que fútbol hasta que se aclaró en la segunda parte.

Los rojiblancos trataron de aprovechar los espacios dejados por un Real Madrid muy estirado con sus delanteros Vinícius y Kylian Mbappé muy descolgados.

Las dos estrellas del Real Madrid fueron el blanco de los pitos de los aficionados rojiblancos, aumentados especialmente tras el episodio de las camisetas de apoyo a Ceuta que ambos, junto a Ibrahima Konaté, no se pusieron correctamente en el último partido contra Elche.

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En las gradas del Metropolitano se desplegó una pancarta en la que se podía leer “Ceuta es España ni se arruga ni se tapa” .

La primera parte apenas dejó un disparo del coreano Lee Kang-In que sacó Thibaut Courtois (32’) a lo que respondió un tiro lejano de Arda Güler despejado por Jan Oblak (40’) .

Expulsión de Huijsen

El Atlético salió mejor tras el descanso animado por Koke, que había visto la primera parte desde el banquillo.

Los rojiblancos se adelantaron pronto cuando Huijsen provocó un penal al derribar a Giuliano Simeone en el área, lo que le valió la roja directa.

Alejandro Grimaldo se encargó de transformar la pena máxima (53’) para poner por delante al Real Madrid.

Impulsado por el tanto y con superioridad numérica, el Atlético siguió atacando hasta que una nueva cabalgada de Giuliano acabó con centro al área donde Jonathan David apareció para marcar el 2-0 (59’).

El tanto fue la puntilla para el Real Madrid que apenas mostró señales de rebeldía ante el resultado. Courtois sacó una mano salvadora a un tiro del Cuti Romero y el rechace lo remató Julián Álvarez, pero Konaté sacó el balón sobre la línea (66’).

La Araña salió en el segundo tiempo en su vuelta al Metropolitano tras su primera aparición desde el 23 de agosto cuando sufrió la pitada de sus aficionados. El argentino sufrió alguna pitada, pero empezaron a notarse más aplausos cuando entró por Jonathan David (62’).

A la desesperada

Con uno menos, el Real Madrid acabó cada vez más encerrado en su campo tratando de hacer algún daño al contraataque, pero se mostraba demasiado impreciso a la hora de conectar con sus hombres de ataque.

Mbappé, que había sido crucial en partidos anteriores, no tuvo demasiado protagonismo este domingo, obligado a bajar al centro del campo para intentar mover el balón. El Real Madrid se volcó en los últimos minutos a la desesperada sobre la portería rojiblanca hasta que Antoni Rüdiger cabeceó a gol un centro de Bernardo Silva (89’).

“Les hemos dado vida en los últimos minutos”, comentó Oblak a Movistar+ tras el partido. El tanto dio alas a los merengues para intentar buscar el empate, aunque el partido acabó con la segunda derrota en el campeonato del Real Madrid. En el primer partido del día, el Getafe ganó 1-0 al Málaga con un gol de Iván Azón (85’).