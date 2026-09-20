Flamengo vence al Bragantino y amplía su ventaja como líder de la liga brasileña

El club carioca, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos, se pone ahora con 60 puntos en la tabla, tres más que Palmeiras, cuando faltan apenas 10 jornadas para el final de la temporada.

En la primera parte, Flamengo abrumó al Bragantino en el Maracaná con un volumen de pases dos veces superior y el doble de finalizaciones.

Pese a que su lateral titular Ayrton Lucas tuvo que ser sustituido poco después de empezar el partido por dolores musculares, esto no supuso un contratiempo para el conjunto de Leonardo Jardim.

Después de varias ocasiones de gol que se desviaron de la portería o acabaron en manos del portero, el uruguayo Guillermo Varela abrió el marcador del club carioca tras un buen pase del colombiano Jorge Carrascal.

A los 25 minutos del segundo tiempo, Pedro firmó el 2-0 ante un Bragantino desbordado e incapaz de sostener los ataques.

Pero para sorpresa del Flamengo, el Bragantino reaccionó, desplegó a todos sus jugadores en el campo de ataque y logró poner el 2-1 tras forzar un gol en propia puerta del 'Mengao'.

En otros resultados de este domingo, Palmeiras empató 0-0 con el Grêmio al no haber sabido convertir en gol las numerosas ocasiones de las que dispuso.

El empate puso de manifiesto un momento delicado para el equipo paulista comandado por Abel Ferreira, que ha ganado apenas dos de los últimos cinco partidos y ha visto cómo era superado por Flamengo en la clasificación después de estar varios meses de líder.

El pulso por el título entre los dos clubes definirá lo que queda del campeonato, ya que sus rivales más próximos, Bahia y Atlético Mineiro, se encuentran diez puntos por detrás y no suponen una amenaza real.

Por otra parte, el Santos, con Neymar todavía de baja por lesión, se impuso por 2-1 al Remo, lo que le permitió escalar hasta la octava posición de la tabla después de languidecer en la cola durante buena parte de la temporada.