Jayden Daniels sufre una nueva escalofriante lesión de codo y Dallas lo aprovecha

Daniels se lesionó al acabar el segundo cuarto cuando, tras resbalarse, intentó mantener el equilibrio apoyando un brazo al suelo. En ese gesto, sufrió una evidente luxación de codo y tuvo que retirarse en camilla.

Llevaba 96 yardas, con 11 de 17 en pases, y un pase de anotación.

Tras su lesión, los Commanders dieron paso a Marcus Mariota, que se lució con 111 yardas lanzadas (11 de 16) y un pase de anotación.

Su buen día no fue suficiente para contener a unos Cowboys hambrientos de revancha tras comenzar su temporada con derrota en Nueva York ante los Giants.

Dak Prescott rozó la perfección con 279 yardas lanzadas, con 26 de 31 en pases, y hasta cuatro pases de anotación.

Entre los demás partidos del segundo turno dominical, los Seattle Seahawks dieron una prueba de fuerza al imponerse por 31-7 a los Arizona Cardinals a domicilio.

Drew Lock, 'quarterback' de los Seahawks, lanzó para 235 yardas y dio tres pases de 'touchdown'.

Las Vegas Raiders, de nuevo con Kirk Cousins de titular y el novato Fernando Mendoza en el banquillo, ganaron en Los Ángeles por 26-14 con tres pases de anotación del veterano mariscal de campo.

Los San Franciso 49ers sellaron su segunda victoria de dos este curso, gracias a un 35-13 a los Miami Dolphins en el Levi's Stadium. Brock Purdy dio dos pases de anotación y anotó un 'touchdown' por tierra. George Kittle, recuperado tras su lesión en el tendón de Aquiles, también firmó un 'touchdown'.