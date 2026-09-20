Olimpia vence 3-0 a San Lorenzo y se acerca al líder Libertad en el Clausura

Los goles del Decano corrieron por cuenta de Juan Vera, Gabriel Ávalos -de penalti- y Rodney Redes en un encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco, donde los pupilos del técnico argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez sumaron tres unidades que los mantienen en el segundo lugar de la tabla, con 22 enteros.

Por su parte, Sportivo Luqueño se impuso por 1-0 a Deportivo Recoleta en el compromiso que cerró este domingo la fecha que se inauguró el viernes con el juego en el que Trinidense cayó por 0-1 ante Guaraní.

También el viernes, Nacional, tercero en la tabla, dio cuenta 3-0 de su escolta, el 2 de Mayo, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil.

Fue este sábado cuando Libertad quedó en tablas 1-1 con el visitante Sportivo Ameliano.

A su turno, Cerro Porteño, embarcado en una nueva dinámica en el torneo tras la llegada del timonel argentino Gustavo Costas, se impuso la víspera por 1-0 a Rubio Ñu, el club que tiene sede en el tradicional barrio Santísima Trinidad de Asunción.

Para la próxima fecha, la duodécima en el calendario del campeonato local, está pautado para el lunes 28 de septiembre el duelo por la cima del Clausura entre Libertad y Olimpia.

En los otros compromisos se verán las caras Sportivo Luqueño-Guaraní; Nacional-Sportivo Ameliano; Rubio Ñu-Sportivo 2 de Mayo; Sportivo Trinidense-Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo-Recoleta FC.