Vélez Sarsfield derrotó a Tigre con doblete de Ronaldo Martínez

Vélez Sarsfield retornó a la victoria en el torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. El Fortín de Liniers, que en la ronda anterior empató 1-1 con Newell’s en Rosario, superó 3-2 a Tigre de Alfio Oviedo por la fecha 10 del Grupo B. El triunfo de los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto fue con doblete de Ronaldo Martínez.

El futbolista paraguayo marcó el primero y el tercero de Vélez en el estadio José Amalfitani de la ciudad de Buenos Aires. El ex Cerro Porteño abrió el marcador a los 14 minutos de la etapa inicial y sentenció el resultado a los 89′, en ambas jugadas definiendo con el pie derecho. Luego, el delantero de 30 años fue reemplazado a los 91′ por Dilan Godoy.

El doblete de Ronaldo Martínez en el triunfo de Vélez Sarsfield

La racha de Ronaldo Martínez en Vélez: ¿Cuántos goles suma?

Ronaldo convirtió en todos los partidos que disputó del campeonato: 1 en el triunfo 1-0 sobre Estudiantes de La Plata, 1 en el 1-1 con Newell’s y 2 en el 3-2 a Tigre. El delantero, procedente de Talleres de Córdoba, suma 4 tantos en 3 juegos de Liga. Por su lado, no marcó en el 0-0 con Boca Juniors por Copa Argentina (derrota 4-3 por penales).

Además de los goles de Martínez, quien había marcado 4 tantos en 22 encuentros con la ‘T’ en el torneo Apertura 2026, el argentino Juan Policella, a los 67′, convirtió el 2-1 parcial en Liniers. Por su parte, Ignacio Russo a los 57′ y Jerónimo Dómina a los 87′ anotaron para el Matador de Victoria de Oviedo, quien fue suplente y no ingresó.

Vélez, segundo y en zona de clasificación en el Grupo B

Con el resultado, Vélez es segundo del Grupo B con 20 puntos, continuando en zona de clasificación a la próxima instancia. El Fortín, que el 5 de octubre recibe a Platense (19:00), está a 2 del puntero Instituto, que superó 3-1 a Talleres (gol de Alexandro Maidana). En contra partida, Tigre es décimo con 12 unidades en el Grupo A, fuera del top 8.